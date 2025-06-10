ادفع أولاً| ظهور نتيجة صفوف النقل بالقاهرة "بفلوس" على بوابة التعليم الأساسي

أعلنت بوابة التعليم الأساسي 2025 بموقع محافظة القاهرة ، عن ظهور نتيجة صفوف النقل محافظة القاهرة

وقالت بوابة التعليم الأساسي 2025 بموقع محافظة القاهرة ، أنه قد ظهرت الآن نتيجة صفوف النقل محافظة القاهرة بثلاث وسائل هي :

نتيجة صفوف النقل محافظة القاهرة عبر التليفون الارضي على رقم 09000100 / 09000111

نتيجة صفوف النقل محافظة القاهرة عبر التليفون المحمول على رقم 5757

نتيجة صفوف النقل محافظة القاهرة عبر المحادثة الألية (Chatbot)



نتيجة صفوف النقل محافظة القاهرة .. الدفع أولاً

وأكدت بوابة التعليم الأساسي 2025 بموقع محافظة القاهرة ، أن الاستعلام عن نتيجة صفوف النقل محافظة القاهرة ، لا يتم إلا بعد دفع الرسوم المطلوبة عن طريق كود فوري الذى سيظهر من خلال أي منفذ فوري أو تطبيق my fawry أو الدفع من خلال البطاقة الائتمانية.

وأوضحت بوابة التعليم الأساسي 2025 بموقع محافظة القاهرة ، أنه بعد دفع رسوم نتيجة صفوف النقل محافظة القاهرة ، يتم الرجوع مرة أخرى لنفس الصفحة ، ثم الضغط على " استلام النتيجة بعد الدفع " لكي تظهر نتيجة صفوف النقل محافظة القاهرة

نتيجة صفوف النقل محافظة القاهرة .. محجوبة لبعض الطلاب

وأفادت بوابة التعليم الأساسي 2025 بموقع محافظة القاهرة ، بأنه في حالة ظهور رسالة “الرجوع للمدرسة” عند الاستعلام عن نتيجة صفوف النقل محافظة القاهرة ، فهذا يعنى أن نتيجة الطالب محجوبة من مدرسته ويجب التوجه لها للاستعلام عن السبب .

رابط نتيجة صفوف النقل محافظة القاهرة على بوابة التعليم الأساسي 2025

يمكن لجميع أولياء أمور طلاب مدارس محافظة القاهرة ، الوصول إلى رابط نتيجة صفوف النقل محافظة القاهرة على بوابة التعليم الأساسي 2025 من خلال الضغط على : https://eduserv.cairo.gov.eg/results/differentstages

رابط نتيجة صفوف النقل محافظة الجيزة 2025 الترم الثاني

يمكن لجميع أولياء أمور طلاب مدارس محافظة الجيزة ، الوصول إلى رابط نتيجة صفوف النقل 2025 الترم الثاني محافظة الجيزة من خلال الضغط على : https://www.gizaedu.net/results/stages

نتيجة صفوف النقل الترم الثاني 2025

وأكدت مديريات التربية والتعليم، أن هناك تعليمات رسمية لجميع المدارس ، بضرورة الانتهاء من رصد أعمال السنة بدقة داخل الكنترولات، بالانتهاء من تصحيح امتحانات التيرم الثاني 2025 ورصد الدرجات يوميًا لضمان سرعة إصدار النتيجة لجميع الطلاب.

وشددت المديريات على أن التعليمات الصادرة للمدارس أكدت ضرورة تحري الدقة أثناء تصحيح امتحانات التيرم الثاني 2025 حفاظا على مستقبل طلابنا ودرجاتهم.