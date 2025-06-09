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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2025 .. آخر أخبارها الآن

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2025
نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2025
ياسمين بدوي

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2025 يبحث جميع طلاب الصف الثالث الإعدادي وأولياء أمورهم عن آخر أخبارها على مختلف محركات البحث وسط حالة من الترقب والقلق .

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2025

حتى الآن لم تظهر نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2025 في أي محافظة في مصر ، حيث مازالت أعمال التصحيح ورصد الدرجات تتم في الكنترولات في مختلف المحافظات ، ولم يتم الانتهاء من تجميع نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2025 في أي محافظة في مصر حتى الآن .

موعد نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2025

علم موقع صدى البلد من مصادره في كنترولات الشهادة الإعدادية أن نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2025 سوف تظهر قريبا

حيث من المقرر بحسب تصريحات المصادر الرسمية لموقع صدى البلد ، إعلان ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2025 خلال أيام بعد انتهاء التصحيح ورصد الدرجات

فمن جانبها أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد عن اقتراب انتهاء أعمال تصحيح أوراق امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 على مستوى الإدارات التعليمية بالمحافظة ، وذلك تمهيدًا لاعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2025 من قبل اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الإقليم خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأكد الدكتور سامي فضل دياب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد ، سير أعمال التصحيح داخل لجان النظام والمراقبة، بعد الانتهاء من تقدير الدرجات في مختلف المواد.


كما أعلن الدكتور محمد صلاح وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة المنوفية، أنه سيتم بدء تصحيح أوراق إجابات الشهادة الإعدادية الأربعاء 11 يونيو ، مؤكداً أنه سيتم مراجعة لأعمال التصحيح بصورة مستمرة حتى إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2025 لتلافي الأخطاء حرصا على أبنائنا التلاميذ.

وأضاف أنه فور الإعلان من أعمال المراجعة ورصد الدرجات سيتم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2025 محافظة المنوفية

نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 برقم الجلوس

وأوضحت مديريات التربية والتعليم ، أن هناك توجيهات صادرة لجميع كنترولات الشهادة الإعدادية 2025 بضرورة الإلتزام بالدقة في التصحيح ورصد الدرجات ، لضمان إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 برقم الجلوس بشكل خالي من أي أخطاء وحتى يحصل كل طالب على حقه كاملاً .

اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 برقم الجلوس

ومن المقرر أن يتولى اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 برقم الجلوس كل محافظ في محافظته .

ونفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تولي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني هذا العام مهمة إعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 برقم الجلوس

نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 برقم الجلوس .. بالدرجات

وتظهر نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 برقم الجلوس في جميع محافظات الجمهورية بالدرجات وليس بالتقديرات أو الألوان

حيث يجد كل طالب في نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 برقم الجلوس ، درجاته في المواد الأساسية ، ودرجاته في المواد غير الأساسية ، ومجموعه الكلي ، ومواد الرسوب إن وجدت 

نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 برقم الجلوس .. درجات المواد الأساسية والمجموع الكلي

اللغة العربية والخط العربي من 80
اللغة الإنجليزية من 60
الدراسات الاجتماعية من 40
الرياضيات من 60
العلوم من 40
المجموع الكلي من 280

نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 برقم الجلوس .. درجات المواد غير المضافة للمجموع

 التربية الدينية من 40 

 التربية الفنية من 20 

 الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات من 20

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