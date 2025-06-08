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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2025 .. بشرى سارة بشأنها الآن

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2025
نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2025
ياسمين بدوي

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2025 ، مازال جميع طلاب الصف الثالث الإعدادي 2025 وأولياء أمورهم ينتظرونها وسط حالة من القلق و الترقب .

من جانبه علم موقع صدى البلد من مصادره في كنترولات الشهادة الإعدادية 2025 بشرى سارة بشأنها ، حيث أفادت المصادر بأن جميع مؤشرات نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2025 مطمئنة ونسب النجاح مرتفعة بجميع المواد في مختلف المحافظات

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2025

واستعدادا لإعلان ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2025 ، مازالت كنترولات الشهادة الإعدادية 2025 جميع المحافظات ، تشهد أعمال التصحيح ورصد الدرجات

من المقرر إعلان ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2025 جميع المحافظات خلال أيام بمجرد إنتهاء كنترولات الشهادة الإعدادية 2025 من تجميع نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2025 في شكلها النهائي بعد انتهاء التصحيح ورصد الدرجات .

اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2025

ونفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، اسناد مسئولية اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2025 لمحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن مهمة اعتمادنتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2025 ، هي مسئولية كل محافظ في محافظته ، وذلك حسب موعد انتهاء التصحيح ورصد الدرجات في كنترولات الشهادة الإعدادية 2025 في كل محافظة .

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2025

وتظهر نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2025 في جميع المحافظات الموجودة على مستوى الجمهورية بالدرجات وليس بالتقديرات أو الألوان

حيث يجد كل طالب في قوائم نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2025 درجاته في جميع المواد الأساسية و المواد غير الأساسية و المجموع الكلي و مواد الرسوب إن وجدت 

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2025 .. درجات المواد الأساسية والمجموع الكلي

اللغة العربية والخط العربي من 80
اللغة الإنجليزية من 60
الدراسات الاجتماعية من 40
الرياضيات من 60
العلوم من 40
المجموع الكلي من 280

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2025 .. درجات المواد غير المضافة للمجموع

 التربية الدينية من 40 

 التربية الفنية من 20 

 الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات من 20

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2025 نتيجة الشهادة الإعدادية نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس الشهادة الإعدادية

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