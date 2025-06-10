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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

نتيجة سنوات النقل بالرقم القومي محافظة القاهرة.. ظهرت الآن

نتيجة سنوات النقل
نتيجة سنوات النقل
ياسمين بدوي

ظهرت الآن نتيجة سنوات النقل محافظة القاهرة، لطلاب الصفوف من الثالث الابتدائي الى الصف الثاني الإعدادي للعام الدراسي 2024 -2025.

رابط نتيجة سنوات النقل محافظة القاهرة 2025 الترم الثاني 

يمكن لجميع أولياء أمور طلاب مدارس محافظة القاهرة ، الوصول إلى رابط نتيجة سنوات النقل 2025 الترم الثاني محافظة القاهرة من خلال الضغط على : https://eduserv.cairo.gov.eg/results/differentstages 

خطوات الحصول على نتيجة سنوات النقل محافظة القاهرة 2025 الترم الثاني 

بمجرد دخول الطالب على بوابة التعليم الأساسيhttps://eduserv.cairo.gov.eg/results/differentstages، يكون على الطالب إدخال البيانات المطلوبة الآتية :

  • الرقم القومي
  • المرحلة الدراسية
  • الصف الدراسي
  • العام الدراسي
  • الفصل الدراسي
  • الضغط على عرض النتيجة

رابط نتيجة سنوات النقل محافظة الجيزة 2025 الترم الثاني 

يمكن لجميع أولياء أمور طلاب مدارس محافظة الجيزة ، الوصول إلى رابط نتيجة سنوات النقل 2025 الترم الثاني محافظة الجيزة من خلال الضغط على : https://www.gizaedu.net/results/stages 

خطوات الحصول على نتيجة سنوات النقل محافظة الجيزة بالرقم القومي

  • ادخل على رابط نتيجة سنوات النقل محافظة الجيزة بالرقم القومي https://www.gizaedu.net/results/stages  
  • حدد المرحلة التعليمية
  • اختر الصف الدراسي
  • ادخل الرقم القومي
  • اضغط على عرض النتيجة

نتيجة سنوات النقل الترم الثاني 2025 

وأكدت مديريات التربية والتعليم، أن هناك تعليمات رسمية لجميع المدارس ، بضرورة الانتهاء من رصد أعمال السنة بدقة داخل الكنترولات، بالانتهاء من تصحيح امتحانات التيرم الثاني 2025 ورصد الدرجات يوميًا لضمان سرعة إصدار النتيجة لجميع الطلاب.

وشددت المديريات على أن التعليمات الصادرة للمدارس أكدت ضرورة تحري الدقة أثناء تصحيح امتحانات التيرم الثاني 2025  حفاظا على مستقبل طلابنا ودرجاتهم.

 

نتيجة سنوات النقل الترم الثاني 2025

ومن المقرر أن يتم إعلان نتيجة سنوات النقل التيرم الثاني 2025 لصفوف النقل بمعرفة المدارس، حيث لا تحتاج نتيجة الترم الثاني 2025 لصفوف النقل إلى اعتمادها رسميا من وزير التربية والتعليم أو المحافظ.

وتظهر نتيجة التيرم الثاني 2025 إلكترونيا على الصفحات الرسمية للمدارس على فيس بوك، إلى جانب إعلانها في المدارس.

أما عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 الترم الثاني ، فيتولى اعتمادها كل محافظ في محافظته.

جدير بالذكر أنه، ظهرت بالفعل في بعض المدارس نتيجة الترم الثاني 2025 للصفين الأول والثاني الابتدائي  .

وبدأت الصفحات الرسمية للمدارس على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك تعلن ظهور نتيجة الترم الثاني 2025 للصفين الأول والثاني الابتدائي.

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