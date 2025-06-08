نتيجة الصف الخامس الابتدائي بالاسم فقط الترم الثاني .. ظهرت الآن في المدارس بعد إنتهاء عمليات التصحيح ورصد الدرجات

نتيجة الصف الخامس الابتدائي بالاسم فقط الترم الثاني .. تم إعلان ظهورها بطريقة إلكترونية على الصفحات الرسمية للمدارس على فيس بوك ، إلى جانب الطريقة التقليدية بإتاحة تسليمها للطلاب في المدارس

وفي قوائم نتيجة الصف الخامس الابتدائي بالاسم فقط الترم الثاني ، تظهر للطالب نتيجته في امتحانات اللغة العربية والرياضيات واللغة الإنجليزية و العلوم والدراسات الاجتماعية والمجموع الكلي ، إلى جانب نتيجته في المواد غير المضافة للمجموع وهي المهارات المهنية وتكنولوجيا المعلومات والتربية الدينية

نتيجة الصف الخامس الابتدائي بالاسم فقط الترم الثاني .. آلية التقييم



ويعتمد نظام التقييم على قيام مخرجات المناهج الدراسية المطورة ويتم تقييم ما يدرسه التلميذ في الصف السادس الابتدائي كما يلي :

- امتحان نهاية الفصل الدراسي 60 درجة

- المهام الادائية 10 درجات

- كراسة الواجب 5 درجات

- كراسة النشاط 5 درجات

- التقييم الأسبوعي 5 درجات

- التقييم الشهري 10 درجات

- المواظبة والسلوك 5 درجات

- مجموع الدرجات : 100 درجة

نتيجة الصف الخامس الابتدائي بالاسم فقط الترم الثاني ..تقييمات الفصل الدراسي الواحد



- تقييم شهري أول: يستهدف أجزاء المقرر التي تم تدريسها من بداية العامة الدراسي وحتى نهاية شهر أكتوبر ويقيس نواتج التعلم المستهدفة في تلك الفترة الزمنية فقط بواقع 5 درجات.

- تقييم شهري ثان: يستهدف أجزاء المقرر التي تم تدريسها من نهاية شهر أكتوبر وحتى نهاية نوفمبر ، ويقيس نواتج التعلم المستهدفة في تلك الفترة الزمنية فقط بواقع 5 درجات.

وتخصص لعقد كل تقييم من التقييمات السابقة فترة دراسية واحدة ، ويتم ذلك تحت ملاحظة المعلم وخلال الأسبوع الأخير من الشهر.

- الامتحان النهائي: يعقد في نهاية كل فصل دراسي ويقيس نواتج التعلم المستهدفة، في الفصل الدراسي كاملا ، ويحصل التلميذ في نهاية الفصل الدراسي على مجموع الدرجات الثلاث ، بالإضافة لدرجات المهام الادائية وكراسة الواجب وكراسة النشاط والتقييم الأسبوعي والمواظبة والسلوك .