نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس والاسم .. ظهرت في المدارس

أعلنت المدارس ظهور نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس والاسم الترم الثاني

ونشرت المدارس على صفحاتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، قوائم نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس والاسم إلى جانب إتاحة تسليمها بالطريقة التقليدية في المدارس .

نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس والاسم الترم الثاني

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه لا يوجد رابط موحد يقدم نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس والاسم الترم الثاني جميع المحافظات مثلما يحدث في نتيجة الثانوية العامة و نتيجة الدبلومات الفنية

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس والاسم الترم الثاني تتولى إعلانها كل مدرسة بمعرفتها بحسب موعد إنتهاء أعمال التصحيح في كنترولاتها

نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس والاسم الترم الثاني .. من يتولى اعتمادها ؟

نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس والاسم الترم الثاني لا تحتاج إلى اعتمادها من وزير التربية والتعليم ، حيث يتم اعتمادها مع نتيجة صفوف النقل بمعرفة المدارس بدون الحاجة إلى اعتمادها لا من وزير التعليم ولا من المحافظ .

تظهر في نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس والاسم 2025 درجات الطالب في :

- اللغة العربية

- اللغة الإنجليزية

- الرياضيات

- تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

- التربية الفنية

-القيم واحترام الاخر

- العلوم

- الدراسات الاجتماعية

- التربية الدينية

- المهارات المهنية

- التربية الموسيقية

- التربية البدنية والصحية

- أنشطة التوكاتسو

نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس والاسم الترم الثاني .. آلية التقييم



ويعتمد نظام التقييم على قيام مخرجات المناهج الدراسية المطورة ويتم تقييم ما يدرسه التلميذ في الصف السادس الابتدائي كما يلي :

- امتحان نهاية الفصل الدراسي 60 درجة

- المهام الادائية 10 درجات

- كراسة الواجب 5 درجات

- كراسة النشاط 5 درجات

- التقييم الأسبوعي 5 درجات

- التقييم الشهري 10 درجات

- المواظبة والسلوك 5 درجات

- مجموع الدرجات : 100 درجة

نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس والاسم الترم الثاني ..تقييمات الفصل الدراسي الواحد



- تقييم شهري اول : يستهدف أجزاء المقرر التي تم تدريسها من بداية العامة الدراسي وحتى نهاية شهر أكتوبر ويقيس نواتج التعلم المستهدفة في تلك الفترة الزمنية فقط بواقع 5 درجات.

- تقييم شهري ثان : يستهدف أجزاء المقرر التي تم تدريسها من نهاية شهر أكتوبر وحتى نهاية نوفمبر ، ويقيس نواتج التعلم المستهدفة في تلك الفترة الزمنية فقط بواقع 5 درجات.

وتخصص لعقد كل تقييم من التقييمات السابقة فترة دراسية واحدة ، ويتم ذلك تحت ملاحظة المعلم وخلال الأسبوع الأخير من الشهر.

- الامتحان النهائي: يعقد في نهاية كل فصل دراسي ويقيس نواتج التعلم المستهدفة، في الفصل الدراسي كاملا ، ويحصل التلميذ في نهاية الفصل الدراسي على مجموع الدرجات الثلاث ، بالإضافة لدرجات المهام الادائية وكراسة الواجب وكراسة النشاط والتقييم الأسبوعي والمواظبة والسلوك .