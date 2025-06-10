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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

موعد نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 .. تفاصيل مهمة

نتيجة الشهادة الاعدادية 2025
نتيجة الشهادة الاعدادية 2025
ياسمين بدوي

حالة من القلق يعيشها طلاب الصف الثالث الإعدادي بسبب نتيجة الشهادة الإعدادية 2025. 

حيث يبحث جميع الطلاب وأولياء الامور على مختلف محركات البحث عن موعد نتيجة الشهادة الإعدادية 2025.

موعد نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 

موعد نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 بحسب ما اعلنته مديريات التربية والتعليم سيكون قريباً.

حيث قالت مديريات التربية والتعليم إن نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 سيتم إعلانها خلال أيام بمجرد الانتهاء من أعمال التصحيح و رصد الدرجات في كنترولات الثانوية العامة 2025.

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2025

واستعدادا لإعلان ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2025 ، مازالت كنترولات الشهادة الإعدادية 2025 جميع المحافظات ، تشهد أعمال التصحيح ورصد الدرجات.

من المقرر إعلان ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2025 جميع المحافظات خلال أيام بمجرد إنتهاء كنترولات الشهادة الإعدادية 2025 من تجميع نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2025 في شكلها النهائي بعد انتهاء التصحيح ورصد الدرجات.

 

اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2025

ونفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، اسناد مسئولية اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2025 لمحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن مهمة اعتمادنتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2025 ، هي مسئولية كل محافظ في محافظته ، وذلك حسب موعد انتهاء التصحيح ورصد الدرجات في كنترولات الشهادة الإعدادية 2025 في كل محافظة.

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2025

وتظهر نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2025 في جميع المحافظات الموجودة على مستوى الجمهورية بالدرجات وليس بالتقديرات أو الألوان.

حيث يجد كل طالب في قوائم نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2025 درجاته في جميع المواد الأساسية و المواد غير الأساسية و المجموع الكلي و مواد الرسوب إن وجدت.

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2025 .. درجات المواد الأساسية والمجموع الكلي

اللغة العربية والخط العربي من 80
اللغة الإنجليزية من 60
الدراسات الاجتماعية من 40
الرياضيات من 60
العلوم من 40
المجموع الكلي من 280

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2025 .. درجات المواد غير المضافة للمجموع

 التربية الدينية من 40 

 التربية الفنية من 20 

 الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات من 20

نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 نتيجة الشهادة الإعدادية الشهادة الإعدادية 2025 الإعدادية 2025

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