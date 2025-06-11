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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

ظهرت الآن.. نتيجة الإعدادية الأزهرية 2025 رسميًا على بوابة الأزهر

ظهرت الآن.. نتيجة الإعدادية الأزهرية 2025 رسميًا على بوابة الأزهر
ظهرت الآن.. نتيجة الإعدادية الأزهرية 2025 رسميًا على بوابة الأزهر
عبد العزيز جمال

أعلن الأزهر الشريف رسميًا عن نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية للعام الدراسي 2024/2025، وذلك عقب انتهاء أعمال التصحيح والمراجعة، واعتمادها من فضيلة الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، الذي أعلن أن النتائج أصبحت متاحة على بوابة الأزهر الإلكترونية منذ صباح الأربعاء 4 يونيو 2025.

نتيجه الشهاده الاعداديه 2025 الترم الثاني

بلغت نسبة النجاح في الشهادة الإعدادية الأزهرية في الفصل الدراسي الثاني 76.84%، حيث تقدم للامتحان 196577 طالبًا وطالبة، حضر منهم 192052، ونجح 147567 طالبًا وطالبة، فيما تقرر دخول 49009 طالبًا دورًا ثانيًا، وذلك بعد مراجعة دقيقة لأوراق الإجابة وتقدير الدرجات بكل شفافية وعدالة.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الأزهري برقم الجلوس

أتاحت بوابة الأزهر الإلكترونية إمكانية الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي الأزهري باستخدام رقم الجلوس، على الموقع الرسمي لبوابة الأزهر:
https://natiga.azhar.eg

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية بالاسم 2025

للباحثين عن النتيجة بالاسم، فعلى الرغم من أن موقع بوابة الأزهر يطلب فقط رقم الجلوس للاستعلام، إلا أن الاسم الكامل يظهر على الشاشة مع تفاصيل الدرجات بعد إدخال الرقم، ما يتيح للطلاب التأكد من بياناتهم.

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية بالاسم الفصل الدراسي الثاني

يتم عرض نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية للفصل الدراسي الثاني بالاسم ورقم الجلوس معًا بعد الاستعلام عبر البوابة، وتشمل النتيجة تفصيلًا بدرجات كل مادة والمجموع الكلي.

بوابة الأزهر الإلكترونية

تُعد بوابة الأزهر الإلكترونية المنصة الرسمية الوحيدة لإعلان نتائج الشهادات الأزهرية، سواء الابتدائية أو الإعدادية أو الثانوية، ولا يُعتد بأي نتائج يتم تداولها عبر مواقع أخرى. ويمكن الدخول للبوابة من خلال:
https://natiga.azhar.eg

متى تظهر نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2025؟

ظهرت النتيجة رسميًا اليوم الأربعاء 4 يونيو 2025، بعد اعتمادها مباشرة، وتُعد النتيجة متاحة منذ ذلك التاريخ على البوابة الإلكترونية، بعد الانتهاء من كافة مراحل التصحيح والرصد والمراجعة.

متى نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية؟

تم الإعلان عنها رسميًا عقب انتهاء أعمال الكنترول، وحرص الأزهر الشريف على سرعة إنجاز النتيجة بما يضمن العدالة لجميع الطلاب، حيث لم تستغرق فترة ما بعد الامتحانات أكثر من أسبوعين فقط.

كيف تبحث عن نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية؟

للحصول على النتيجة، عليك اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى بوابة الأزهر الإلكترونية

اختيار «نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية»

إدخال رقم الجلوس

الضغط على زر "استعلام"

ستظهر النتيجة بالتفصيل متضمنة اسم الطالب والدرجات والمجموع

نتيجة الأزهر من كام؟

المجموع الكلي للشهادة الإعدادية الأزهرية 2025 هو 490 درجة موزعة على الفصلين الدراسيين، بواقع 245 درجة لكل فصل.

ويتم احتساب النجاح بناءً على مجموع الفصلين معًا، حيث يُعد الطالب ناجحًا إذا حصل على 50% فأكثر في كل مادة.

نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية الصف السادس

كما تم اعتماد نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية بالتزامن مع نتيجة الإعدادية، وبلغ عدد المتقدمين لها نحو 185908 طالبًا وطالبة، وتم نشر نتائجهم عبر نفس رابط بوابة الأزهر، حيث يمكن للطلاب الحصول على النتيجة برقم الجلوس.

نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية برقم الجلوس والاسم

النتيجة متاحة عبر موقع بوابة الأزهر ويمكن الاستعلام عنها باستخدام رقم الجلوس، دون الحاجة إلى الاسم، ولكن إدخال الاسم يساعد في التحقق من صحة البيانات وتأكيد النتيجة، خاصة في حال وجود تشابه بين أرقام الجلوس.

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