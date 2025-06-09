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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

بالاسم ورقم الجلوس.. رابط الاستعلام عن نتائج الإبتدائية والإعدادية الأزهرية 2025

بوابة الأزهر الإلكترونية
بوابة الأزهر الإلكترونية
محمد شحتة

تستعد بوابة الأزهر الإلكترونية، إعلان نتيجة الشهادات الإعدادية والابتدائية 2025 بالاسم ورقم الجلوس، حيث تزداد عمليات البحث للحصول على النتيجة عبر بوابة الأزهر الإلكترونية.

بوابة الأزهر الإلكترونية

ويستطيع طلاب الشهادة الإعدادية والشهادة الابتدائية الأزهرية الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2025 بالاسم ورقم الجلوس بعد اعتمادها، من خلال بوابة الأزهر الإلكترونية، حيث يتم إدخال رقم الجلوس للاستعلام عن النتيجة بسهولة عبر الرابط من هنا

كما تتيح بوابة الأزهر الإلكترونية للطلاب وأولياء الأمور إمكانية الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2025 فور  اعتمادها من خلال الخطوات التالية:

الدخول إلى بوابة الأزهر الإلكترونية.
الضغط على خدمات الأزهر الشريف.
اختيار نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية.
إدخال رقم الجلوس والمنطقة الأزهرية التابع لها الطالب.
النقر على زر الاستعلام.
ظهور النتيجة بالتفصيل، متضمنة الدرجات في جميع المواد الدراسية.

نتيجة الشهادات الإعدادية والابتدائية في الخارج

وبلغت نسبة النجاح الإجمالية لنتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الابتدائية (98.21%)، وبلغت نسبة النجاح ‏في الشهادة الإعدادية ‏(84.69%)‏، وجاءت نسبة النجاح في البرنامج التأهيلي للطلاب الملحقين على ‏الشهادة الإعدادية (98.1%)‏، أما نتيجة أبنائنا في الخارج فجاءت نسبة النجاح في نتيجة الفصل الدراسي ‏الأول للشهادة الابتدائية (99.7%).

وبلغت نسبة النجاح في نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الابتدائية ‏‏(99.3%)، ‏وفي الصف الأول الثانوي أدبي (100%)، وفي الثاني الثانوي أدبي (100%)، والصف ‏الأول الثانوي علمي (99.7%)، والصف الثاني علمي (100%)، وبلغت نسبة النجاح في الدور الثاني ‏للشهادة الثانوية الأزهرية للمعاهد الخارجية (46.70%).‏

وهنأ وكيل الأزهر الطلاب الناجحين، راجيًا لهم مزيدًا من التفوق والنجاح، كما حثهم على ‏مواصلة ‏الاجتهاد والتميز في دراستهم، مؤكدًا أن الأزهر الشريف مستمر في دعم طلابه وتوفير البيئة ‏التعليمية ‏المناسبة لهم، بما يسهم في إعداد جيل واعٍ قادر على حمل رسالة الأزهر.‏

وللاطلاع على النتيجة من خلال الرابط التالي من هنا

بوابة الأزهر الإلكترونية بوابة الأزهر خدمات الأزهر الشريف رابط الاستعلام عن نتائج الإبتدائية والإعدادية الشهادة الإبتدائية الأزهرية الشهادة الإعدادية الأزهرية

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