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اتفاق السلام بالكونغو يواجه تهديدا.. «إم 23» تتقدم نحو بلدة استراتيجية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

اتفاق السلام بالكونغو يواجه تهديدا.. «إم 23» تتقدم نحو بلدة استراتيجية

حركة «إم 23» المسلحة بالكونغو
حركة «إم 23» المسلحة بالكونغو
أمنية رشاد الجلوي

صعّدت حركة «إم 23» المسلحة هجماتها في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، بعدما شن مقاتلوها هجوما جديدا أسفر عن تقدمهم باتجاه بلدة واليكالي الاستراتيجية، في تطور يهدد اتفاق السلام المبرم بين الكونغو ورواندا بوساطة أمريكية، وفق ما أفادت به مصادر محلية وأمنية، الاثنين.

وظلت خطوط المواجهة مستقرة نسبيا منذ توقيع اتفاق السلام بين جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا في ديسمبر الماضي، إلا أن التطورات الميدانية الأخيرة أعادت المخاوف من تجدد التصعيد العسكري في المنطقة.

وفي سياق متصل، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على وزارة الدفاع الرواندية ومؤسسة مالية في رواندا، بسبب علاقاتهما المفترضة بحركة «إم 23» المسلحة، التي تنشط في شرق الكونغو الديمقراطية.

وكانت الحركة، التي أعلنت تغيير اسمها الشهر الماضي إلى «جبهة إعادة تأسيس الأمة»، قد سيطرت على مساحات واسعة من شرق الكونغو الغني بالمعادن الثمينة، منذ استئناف عملياتها المسلحة عام 2021.

وفي تطور سياسي، عيّن المتمردون، الذين يعلنون أن هدفهم الإطاحة بالحكومة الكونغولية، الرئيس الكونغولي السابق جوزيف كابيلا زعيما لهم.

ومساء الجمعة، شنت الحركة هجوما في مقاطعة جنوب كيفو، وتقدمت لمسافة نحو 50 كيلومترا على طول طريق رئيسية باتجاه الشمال الغربي، في اتجاه بلدة واليكالي الاستراتيجية، دون أن تتمكن من الوصول إليها، بحسب المصادر المحلية والأمنية.

وقال المتحدث باسم الجيش في المنطقة، الرائد ديودوني كاسيريكا، لوكالة «فرانس برس»، الاثنين، إن بلدة كامبالي، الواقعة على بعد عدة كيلومترات من بونياكيري، أصبحت «تحت سيطرة العدو».

من جانبه، أفاد ممثل عن المجتمع المدني، طلب عدم الكشف عن هويته، بأن قسما كبيرا من السكان التزموا منازلهم، فيما اضطر آخرون إلى الفرار نحو المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وتكتسب واليكالي أهمية استراتيجية باعتبارها مفترق طرق رئيسيا يتيح الوصول إلى غرب البلاد، وتقع على بعد نحو 140 كيلومترا من بونياكيري، كما تضم إحدى القواعد الرئيسية للجيش الكونغولي في مقاطعة شمال كيفو.

حركة «إم 23» المسلحة جمهورية الكونغو مقاطعة شمال كيفو الرئيس الكونغولي السابق جوزيف كابيلا جبهة إعادة تأسيس الأمة

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