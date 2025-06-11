نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 جميع المحافظات .. تفاصيل عاجلة الآن

نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 جميع المحافظات .. تظهر خلال أيام بالاسم و رقم الجلوس

نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 جميع المحافظات من المقرر أن تظهر رسميا خلال أيام بمجرد اعتمادها رسميا بعد انتهاء التصحيح في الكنترولات

اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 جميع المحافظات

يتولى كل محافظ في محافظته مسئولية اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 جميع المحافظات بعد انتهاء الكنترولات من التصحيح ورصد الدرجات و تجميع نتيجة الشهادة الإعدادية بالاسم ورقم الجلوس كاملة في شكلها النهائي

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 جميع المحافظات

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 جميع المحافظات لا يكون موحدا على مستوى جميع محافظات الجمهورية مثل نتيجة الثانوية العامة ، ولكن يكون في كل محافظة نتيجة الشهادة الإعدادية بالاسم ورقم الجلوس

ويتم إعلان رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 جميع المحافظات في كل محافظة في مصر من خلال بيان رسمي صادر من المحافظ و مديرية التربية والتعليم

ويمكن لطلاب الصف الثالث الإعدادي ترقب ظهور رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 جميع المحافظات على الصفحات الرسمية لمديريات التربية والتعليم على فيس بوك

نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 جميع المحافظات

وتظهر نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 جميع المحافظات في جميع المحافظات الموجودة على مستوى الجمهورية بالدرجات وليس بالتقديرات أو الألوان.

حيث يجد كل طالب في قوائم نتيجة الشهادة الإعدادية بالاسم ورقم الجلوس درجاته في جميع المواد الأساسية و المواد غير الأساسية و المجموع الكلي و مواد الرسوب إن وجدت.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 جميع المحافظات .. درجات المواد الأساسية والمجموع الكلي

اللغة العربية والخط العربي من 80

اللغة الإنجليزية من 60

الدراسات الاجتماعية من 40

الرياضيات من 60

العلوم من 40

المجموع الكلي من 280

نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 جميع المحافظات .. درجات المواد غير المضافة للمجموع

التربية الدينية من 40

التربية الفنية من 20

الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات من 20

نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 جميع المحافظات .. دقة التصحيح وإعطاء كل طالب حقه

من جانبه .. قال الدكتور علاء جودة، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، إنه تابع بدء تصحيح أوراق الطلاب في 3 قطاعات، حيث تشهد الكنترولات تصحيح الأوراق في قطاعات "كفر الشيخ ودسوق والحامول"، بجميع المواد الدراسية، وأنه وجه بدقة التصحيح، وإعطاء كل طالب حقه.

وأضاف جودة، أن 66 ألفًا و200 طالب وطالبة أدوا امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية في 349 لجنة، وجارٍ تصحيح الأوراق بـ3 قطاعات حسب الإدارات التابعة لتلك القطاعات، وكنترولات كفر الشيخ تم توزيعها على 3 قطاعات، القطاع الأول قطاع كفر الشيخ، ويشمل 5 إدارات تعليمية “إدارة شرق كفر الشيخ، وإدارة غرب كفر الشيخ، وإدارة سيدي سالم، وإدارة الرياض، وإدارة سيدي غازي”.

وتابع: قطاع دسوق يشمل 4 إدارات تعليمية "إدارة دسوق التعليمية، وإدارة قلين التعليمية، وإدارة فوة، وإدارة مطوبس"، والقطاع الثالث قطاع الحامول ويشمل 4 إدارات تعليمية “الحامول، بيلا، بلطيم، والبرلس”