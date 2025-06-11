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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

نتيجة سنوات النقل محافظة القاهرة على بوابة التعليم الأساسي ..درجاتك هنا

نتيجة سنوات النقل محافظة القاهرة
نتيجة سنوات النقل محافظة القاهرة
ياسمين بدوي

نتيجة سنوات النقل محافظة القاهرة 2025 بالرقم القومي .. ظهرت الآن على بوابة التعليم الأساسي بموقع محافظة القاهرة ، وذلك لطلاب المرحلتين الابتدائية والإعدادية فقط ، حيث لم تظهر حتى الان نتيجة الصف الأول الثانوي و الصف الثاني الثانوي

نتيجة سنوات النقل محافظة القاهرة 2025 بالرقم القومي .. مجاناً الآن

ويتاح الآن إمكانية الاستعلام عن نتيجة سنوات النقل محافظة القاهرة 2025 بالرقم القومي على بوابة التعليم الأساسي بموقع محافظة القاهرة مجانا بعد أن كانت بالأمس متاحة على خدمة 0900 و خدمة المحادثة الآلية مقابل دفع رسوم محددة بالفيزا او بخدمة فوري

رابط نتيجة سنوات النقل محافظة القاهرة 2025 بالرقم القومي

يمكن الآن الوصول إلى رابط نتيجة سنوات النقل محافظة القاهرة 2025 بالرقم القومي على بوابة التعليم الأساسي بموقع محافظة القاهرة من خلال الضغط هنا

نتيجة سنوات النقل محافظة القاهرة 2025 بالرقم القومي على بوابة التعليم الأساسي .. خطوات الاستعلام

  • ادخل على رابط نتيجة سنوات النقل محافظة القاهرة 2025 بالرقم القومي على بوابة التعليم الأساسي 
  • اكتب الرقم القومى
  • حدد المرحلة الدراسية
  • حدد الصف الدراسي
  • حدد العام الدراسي
  • حدد الفصل الدراسي
  • اضغط على عرض النتيجة

رابط نتيجة سنوات النقل محافظة الجيزة 2025 الترم الثاني 

يمكن لجميع أولياء أمور طلاب مدارس محافظة الجيزة ، الوصول إلى رابط نتيجة صفوف النقل 2025 الترم الثاني محافظة الجيزة من خلال الضغط على : https://www.gizaedu.net/results/stages 

نتيجة سنواتالنقل الترم الثاني 2025 

وأكدت مديريات التربية والتعليم، أن هناك تعليمات رسمية لجميع المدارس ، بضرورة الانتهاء من رصد أعمال السنة بدقة داخل الكنترولات، بالانتهاء من تصحيح امتحانات التيرم الثاني 2025 ورصد الدرجات يوميًا لضمان سرعة إصدار النتيجة لجميع الطلاب.

وشددت المديريات على أن التعليمات الصادرة للمدارس أكدت ضرورة تحري الدقة أثناء تصحيح امتحانات التيرم الثاني 2025  حفاظا على مستقبل طلابنا ودرجاتهم.

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