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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

بوابة الوظائف الحكومية .. التنظيم والإدارة يعلن نتيجة مسابقة 20 ألف معلم

عبر بوابة الوظائف الحكومية .. الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة يعلن نتيجة مسابقة 20 ألف معلم
عبر بوابة الوظائف الحكومية .. الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة يعلن نتيجة مسابقة 20 ألف معلم
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رابط بوابة الوظائف الحكومية يحظى باهتمام كبير من جانب المواطنين منذ إعلان الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن نتيجة مسابقة تعيين 20 ألف معلم مساعد لغة إنجليزية.

رابط الاستعلام عن نتيجة مسابقة 20 ألف معلم مساعد لغة إنجليزية

يمكنك الاستعلام عن نتيجة مسابقة تعيين 20 ألف معلم مساعد لمادة اللغة الإنجليزية عبر الرابط التالي: https: //jobs.caoa.gov.eg/Jobs/AppInfo.aspx

بحسب بيان، استقبل محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، المهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ضمن التعاون المستمر بين الوزارة والجهاز لتلبية احتياجات العملية التعليمية من الكوادر المؤهلة. 

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عبر بوابة الوظائف الحكومية .. الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة يعلن نتيجة مسابقة 20 ألف معلم رابط بوابة الوظائف الحكومية يحظى باهتمام كبير من جانب المواطنين منذ إعلان الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن نتيجة مسابقة تعيين 20 ألف معلم مساعد لغة إنجليزية. رابط الاستعلام عن نتيجة مسابقة 20 ألف معلم مساعد لغة إنجليزية يمكنك الاستعلام عن نتيجة مسابقة تعيين 20 ألف معلم مساعد لمادة اللغة الإنجليزية عبر الرابط التالي: https: //jobs.caoa.gov.eg/Jobs/AppInfo.aspx بحسب بيان، استقبل محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، المهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ضمن التعاون المستمر بين الوزارة والجهاز لتلبية احتياجات العملية التعليمية من الكوادر المؤهلة. نتيجة 20 ألف معلم وأوضح البيان أن وزارة التربية والتعليم والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة اتفقا على إعلان نتيجة مسابقة شغل 20 ألف وظيفة معلم مساعد (مادة اللغة الإنجليزية)، عبر الموقع الإلكتروني لبوابة الوظائف الحكومية. وأكد عبداللطيف، أن هذه المسابقة تمثل خطوة مهمة في دعم تطوير التعليم في مصر، خاصة في مادة اللغة الإنجليزية، مشددًا على التزام الوزارة بتوفير معلمين على درجة عالية من الكفاءة، بما ينعكس على العملية التعليمية. وقد ثمّن الوزير جهود الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة المهندس حاتم نبيل، في إعداد وتنفيذ منظومة المسابقات المركزية بكفاءة وشفافية، وأوضح أن هذه المنظومة تضمن اختيار الأكفاء من المتقدمين. كما أعرب وزير التربية والتعليم عن تقديره لاستجابة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة السريعة لتلبية احتياجات الوزارة من الكوادر البشرية المؤهلة. من جانبه، أكد المهندس حاتم نبيل، أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ملتزم بتلبية احتياجات مختلف الجهات الإدارية من الكفاءات، لافتا في الوقت ذاته إلى أن ملف مسابقات التوظيف يتم وفق ضوابط ومعايير موضوعية تحقق مبادئ العدالة والشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين. رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة: تفعيل الآلية الجديدة بشأن إعلان نتيجة مسابقة شغل 20 ألف معلم مساعد مادة اللغة الإنجليزية. وكشف رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن تفعيل الآلية الجديدة بشأن إعلان نتيجة مسابقة شغل 20 ألف معلم مساعد مادة اللغة الإنجليزية، التي بدأ الجهاز تطبيقها مؤخرًا، والتي تتيح للمتقدمين الذين اجتازوا الامتحان الإلكتروني ولكن ترتيبهم بين الناجحين تجاوز العدد المطلوب لشغل الوظائف في محافظاتهم، فرصة التأهل للمرحلة التالية من المسابقة في محافظات أخرى لم تستكمل العدد المطلوب من الوظائف. وأوضح أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أتاح لهؤلاء المتقدمين حرية اختيار محافظة من بين المحافظات المتاحة، لشغل إحدى الوظائف الشاغرة بها، على أن يقوم المتقدم بترتيب المحافظات المتاحة على موقع بوابة الوظائف الحكومية وفقًا لرغباته. موعد التظلم من نتيجة 20 ألف معلم مساعد لغة الإنجليزية وأوضح أنه تم الإعلان عن النتيجة اليوم الخميس عبر موقع بوابة الوظائف الحكومية، على أن تُتاح إمكانية تقديم التظلمات لمن يرغب خلال الفترة من 13 يونيو وحتى يوم 26 من الشهر نفسه، فيما يُفتح باب ترتيب الرغبات ابتداءً من غدٍ 13 يونيو أيضًا، ويستمر حتى 27 يوليو المقبل. قواعد ترتيب المتقدمين في المسابقة وأوضح المهندس حاتم نبيل، أنه في حال تساوي عدد من المتقدمين في الدرجات، سيتم تطبيق القواعد المنصوص عليها في المادة (4) من اللائحة التنفيذية للباب السابع من قانون التعليم، الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 428 لسنة 2013، والمُعدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 165 لسنة 2025، والتي تنص على أنه في حال التساوي يتم المفاضلة بين المتقدمين وفقًا للترتيب الآتي: 1. الأعلى في مرتبة الحصول على المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة. 2. الأعلى درجة في ذات المرتبة. 3. الأعلى مؤهلًا. 4. الأقدم تخرجًا. 5. الأكبر سنًا. وأكد رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أن هذه الآلية الجديدة تتيح فرصة عادلة للمتقدمين الذين اجتازوا الامتحان الإلكتروني لشغل وظائف في محافظات أخرى، وتسهم في سرعة تلبية احتياجات وزارة التربية والتعليم لسد العجز في المحافظات التي لم تستكمل العدد المطلوب من المتقدمين، وذلك إيمانًا بالدور الحيوي للتعليم في بناء الإنسان، وتحقيق استراتيجية التنمية المستدامة «رؤية مصر 2030».

نتيجة مسابقة 20 ألف معلم

وأوضح البيان أن وزارة التربية والتعليم والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة اتفقا على إعلان نتيجة مسابقة شغل 20 ألف وظيفة معلم مساعد (مادة اللغة الإنجليزية)، عبر الموقع الإلكتروني لبوابة الوظائف الحكومية. 

وأكد عبداللطيف، أن هذه المسابقة تمثل خطوة مهمة في دعم تطوير التعليم في مصر، خاصة في مادة اللغة الإنجليزية، مشددًا على التزام الوزارة بتوفير معلمين على درجة عالية من الكفاءة، بما ينعكس على العملية التعليمية. وقد ثمّن الوزير جهود الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة المهندس حاتم نبيل، في إعداد وتنفيذ منظومة المسابقات المركزية بكفاءة وشفافية، وأوضح أن هذه المنظومة تضمن اختيار الأكفاء من المتقدمين.

كما أعرب وزير التربية والتعليم عن تقديره لاستجابة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة السريعة لتلبية احتياجات الوزارة من الكوادر البشرية المؤهلة. 

من جانبه، أكد المهندس حاتم نبيل، أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ملتزم بتلبية احتياجات مختلف الجهات الإدارية من الكفاءات، لافتا في الوقت ذاته إلى أن ملف مسابقات التوظيف يتم وفق ضوابط ومعايير موضوعية تحقق مبادئ العدالة والشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين. رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة: تفعيل الآلية الجديدة بشأن إعلان نتيجة مسابقة شغل 20 ألف معلم مساعد مادة اللغة الإنجليزية.

الدكتور صالح الشيخ الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

وكشف رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن تفعيل الآلية الجديدة بشأن إعلان نتيجة مسابقة شغل 20 ألف معلم مساعد مادة اللغة الإنجليزية، التي بدأ الجهاز تطبيقها مؤخرًا، والتي تتيح للمتقدمين الذين اجتازوا الامتحان الإلكتروني ولكن ترتيبهم بين الناجحين تجاوز العدد المطلوب لشغل الوظائف في محافظاتهم، فرصة التأهل للمرحلة التالية من المسابقة في محافظات أخرى لم تستكمل العدد المطلوب من الوظائف. 

وأوضح أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أتاح لهؤلاء المتقدمين حرية اختيار محافظة من بين المحافظات المتاحة، لشغل إحدى الوظائف الشاغرة بها، على أن يقوم المتقدم بترتيب المحافظات المتاحة على موقع بوابة الوظائف الحكومية وفقًا لرغباته. 

موعد التظلم من نتيجة 20 ألف معلم مساعد لغة الإنجليزية

وأوضح أنه تم الإعلان عن النتيجة اليوم الخميس عبر موقع بوابة الوظائف الحكومية، على أن تُتاح إمكانية تقديم التظلمات لمن يرغب خلال الفترة من 13 يونيو وحتى يوم 26 من الشهر نفسه، فيما يُفتح باب ترتيب الرغبات ابتداءً من غدٍ 13 يونيو أيضًا، ويستمر حتى 27 يوليو المقبل.

رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

قواعد ترتيب المتقدمين للمسابقة

وأوضح المهندس حاتم نبيل، أنه في حال تساوي عدد من المتقدمين في الدرجات، سيتم تطبيق القواعد المنصوص عليها في المادة (4) من اللائحة التنفيذية للباب السابع من قانون التعليم، الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 428 لسنة 2013، والمُعدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 165 لسنة 2025، والتي تنص على أنه في حال التساوي يتم المفاضلة بين المتقدمين وفقًا للترتيب الآتي: 

1. الأعلى في مرتبة الحصول على المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة. 

2. الأعلى درجة في ذات المرتبة.

3. الأعلى مؤهلًا.

4. الأقدم تخرجًا.

5. الأكبر سنًا. 

وأكد رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أن هذه الآلية الجديدة تتيح فرصة عادلة للمتقدمين الذين اجتازوا الامتحان الإلكتروني لشغل وظائف في محافظات أخرى، وتسهم في سرعة تلبية احتياجات وزارة التربية والتعليم لسد العجز في المحافظات التي لم تستكمل العدد المطلوب من المتقدمين، وذلك إيمانًا بالدور الحيوي للتعليم في بناء الإنسان، وتحقيق استراتيجية التنمية المستدامة «رؤية مصر 2030».

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