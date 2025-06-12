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أخبار البلد

رابط الاستعلام عن نتيجة مسابقة تعيين 20 ألف معلم إنجليزي

الاستعلام عن نتيجة مسابقة تعيين 20 ألف معلم
الاستعلام عن نتيجة مسابقة تعيين 20 ألف معلم
رشا عوني

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رسميًا نتيجة مسابقة شغل عدد 20 ألف وظيفة معلم مساعد في مادة اللغة الإنجليزية اليوم وذلك بعد لقاء وزير التربية والتعليم ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة . 

رابط الاستعلام عن نتيجة مسابقة تعيين 20 ألف معلم مساعد لمادة اللغة الإنجليزية .. للاستعلام اضغط هنا 

فتح باب التظلمات 

وأتاحت الوزارة إمكانية تقديم التظلمات لمن يرغب خلال الفترة من 13 يونيو وحتى يوم 26 من نفس الشهر، فيما يُفتح باب ترتيب الرغبات اعتبارًا من الغد 13 يونيو أيضا ويستمر حتى 27 يوليو المقبل.

وزير التعليم ورئيس التنظيم والإدارة
وزير التعليم ورئيس التنظيم والإدارة

شروط القبول

وفي حالة تساوي عدد من المتقدمين في الدرجات، سيتم تطبيق القواعد المنصوص عليها في المادة (4) من اللائحة التنفيذية للباب السابع من قانون التعليم، الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 428 لسنة 2013، والمُعدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 165 لسنة 2025، والتي تنص على أنه في حال التساوي يتم المفاضلة بين المتقدمين وفقًا للترتيب التالي:

1. الأعلى في مرتبة الحصول على المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة.
2. الأعلى درجة في ذات المرتبة.
3. الأعلى مؤهلًا.
4. الأقدم تخرجًا.
5. الأكبر سنًا.

أكد المهندس حاتم نبيل أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ملتزم بتلبية احتياجات مختلف الجهات الإدارية من الكفاءات، مشيرًا إلى أن ملف مسابقات التوظيف يتم وفق ضوابط ومعايير موضوعية تحقق مبادئ العدالة والشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين.

المرحلة الثانية من المسابقة

وكشف رئيس الجهاز عن تفعيل الآلية الجديدة بشأن إعلان نتيجة مسابقة شغل ٢٠ الف معلم مساعد مادة اللغة الإنجليزية، التي بدأ الجهاز تطبيقها مؤخراً، والتي تتيح للمتقدمين الذين اجتازوا الامتحان الإلكتروني ولكن ترتيبهم بين الناجحين تجاوز العدد المطلوب لشغل الوظائف في محافظاتهم، فرصة التأهل للمرحلة التالية من المسابقة في محافظات أخرى لم تستكمل العدد المطلوب من الوظائف.

وأشار إلى أن الجهاز أتاح لهؤلاء المتقدمين حرية اختيار محافظة من بين المحافظات المتاحة، لشغل إحدى الوظائف الشاغرة بها، على أن يقوم المتقدم بترتيب المحافظات المتاحة على موقع بوابة الوظائف الحكومية وفقًا لرغباته.

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