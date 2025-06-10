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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

كيفية التقديم لوظيفة معلم مساعد لغة إنجليزية للمرحلتين الابتدائية والإعدادية

وظائف
وظائف
محمد غالي

يبحث عدد كبير جدا من المواطنين، عن الوظائف التي أعلنتها بوابة الوظائف الحكومية، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عن فتح باب التقديم لوظائف معلم مساعد (لغة إنجليزية) للمرحلتين الابتدائية والإعدادية في مختلف محافظات الجمهورية، وذلك اعتبارا من 22 يونيو 2025 وحتى 5 يوليو 2025.

وظائف

كيفية التقديم لوظيفة معلم مساعد لغة إنجليزية للمرحلتين الابتدائية والإعدادية

ويشترط في المتقدمين أن يكونوا من العاملين بنظام الحصة (بالأجر) خلال العام الدراسي الحالي، والمدرجين ضمن كشوف صرف المكافآت المعتمدة.

تفاصيل مسابقة معلمي الحصة

وفقا للإعلان الرسمي، يبلغ إجمالي عدد الوظائف المتاحة 9354 وظيفة. ويتم التقديم إلكترونيا عبر بوابة الوظائف الحكومية من خلال الرابط التالي:
https://jobs.caoa.gov.eg/

فترة التقديم: من 22 يونيو 2025 حتى 5 يوليو 2025.

شروط التقديم لوظيفة معلم مساعد لغة إنجليزية للمرحلتين الابتدائية والإعدادية

 على المتقدم أن يستوفي الشروط التالية

أن يكون مصري الجنسية، حسن السيرة والسمعة.

ألا يكون قد صدر بحقه حكم في جناية أو جريمة مخلة بالشرف (ما لم يرد إليه اعتباره).

ألا يكون قد فصل من الخدمة إلا إذا مر على قرار الفصل أربع سنوات على الأقل.

ألا يتجاوز عمر المتقدم 45 عاما في تاريخ نشر الإعلان.

أن يكون من ضمن العاملين بنظام الحصة خلال العام الدراسي الحالي.

أن يكون حاصلا على:

مؤهل تربوي عال،

أو مؤهل عال + دبلوم تربوي (لخريجي الكليات غير التربوية).

أن يكون تقديره العام لا يقل عن "مقبول".

اجتياز الاختبارات والتدريبات والكشف الطبي وتحليل المخدرات.

أن يتم التقديم وفق محل الإقامة المثبت ببطاقة الرقم القومي.

المؤهلات المطلوبة لوظيفة معلم مساعد لغة إنجليزية للمرحلتين الابتدائية والإعدادية

يجب أن يكون المتقدم حاصلا على مؤهل من إحدى الكليات أو الأقسام التالية:

كلية التربية (قسم اللغة الإنجليزية – شعبة عام/أساسي/خاصة أو أزهر).

كلية الدراسات الإنسانية (شعبة التربية – قسم اللغة الإنجليزية).

كليات: الألسن – الآداب – اللغات والترجمة – الحقوق – الإعلام – الاقتصاد والعلوم السياسية (شعبة اللغة الإنجليزية).

كليات التربية النوعية أو علوم ذوي الاحتياجات الخاصة (قسم اللغة الإنجليزية).

المستندات المطلوبة لوظيفة معلم مساعد لغة إنجليزية للمرحلتين الابتدائية والإعدادية


يجب تجهيز ورفع المستندات التالية بصيغة JPG، على ألا يتجاوز حجم كل ملف 1 ميجابايت:

صورة شخصية حديثة.

بطاقة الرقم القومي سارية (وجهي البطاقة).

إفادة رسمية من الإدارة التعليمية تفيد بالعمل بنظام الحصة.

المؤهل الدراسي والدبلوم التربوي (إن لزم).

شهادة الموقف من التجنيد أو الخدمة العامة.

شهادة الإعاقة (إن وجدت).

إيصال سداد مبلغ 28 جنيها لصالح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ويتم السداد عبر أحد البنوك التالية:

البنك الأهلي المصري

بنك مصر

بنك القاهرة

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