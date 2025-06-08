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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الشهر القادم.. مسابقات جديدة للتعاقد على وظيفة معلم مساعد لمعلمي الحصة

الجهاز المركزي للتنظيم والادارة
الجهاز المركزي للتنظيم والادارة
آية الجارحي

يستعد الجهاز المركزي للتنظيم والادارة للاعلان عن مسابقات جديدة للتعاقد على وظيفة معلم مساعد (مادة) لمعلمي الحصة.


موعد اعلان وظائف معلمي الحصة

وكشف المهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عن موعد اعلان المسابقات،لافتا إلى انه من المقرر أن يتم الاعلان  خلال شهر يونيو الجاري.

وذلك  تباعًا عبر بوابة الوظائف الحكومية، وفقًا لاحتياجات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من المواد المختلفة.

وأكد المهندس حاتم نبيل أن الجهاز يعمل على الانتهاء من الإجراءات التنظيمية والفنية المتعلقة بالإعلان عن هذه المسابقات في أقرب وقت، في إطار الحرص على دعم المنظومة التعليمية، وسد العجز في المعلمين بما يحقق استقرار العملية التعليمية.

وشدد رئيس الجهاز على أن جميع الإجراءات تتم في إطار من الشفافية وتكافؤ الفرص، داعيًا الراغبين في التقدم إلى متابعة بوابة الوظائف الحكومية أولاً بأول، والالتزام بالضوابط والمعايير المعلنة مع كل مسابقة.

وظائف وظيفة جديدة معلمي الحصة وظيفة معلم مساعد الجهاز المركزي للتنظيم والادارة

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