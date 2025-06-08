وظائف خالية في 14 محافظة.. اعرف طريقة التقديم

وظائف خالية وفرص عمل في المحافظات .. هذا ما أعلنت عنه وزارة العمل التي أفادت في بيان رسمي بوجود 3209 فرص عمل جديدة في 59 شركة قطاع خاص، داخل 14 محافظة في عددِ من التخصصات، منها لأصحاب القدرات الخاصة «ذوي الهمم».

توفر فرص العمل المعلن عنها رواتب مجزية تحدد حسب المقابلة، وفقًا للحد الأدنى للأجور، فضلًا عن التأمين الصحي والاجتماعي.

طريقة التقديم على وظائف المحافظات

وزارة العمل أوضحت أن التقديم على الفرص الجديدة خلال شهر يونيو الجاري، يتم عبر مكتب الإدارة العامة للتشغيل بمقر الوزارة القديم بمدينة نصر، أو مديريات العمل بالمحافظات، وعبر الموقع الرسمي لوزارة العمل في «الإنترنت».

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وظائف جديدة في 14 محافظة.. اعرف طريقة التقديم

وذكرت أن فُرص للعمل الجديدة، مُتوفرة في 14 محافظة، هي القاهرة، والقليوبية، والغربية، والسويس، والإسكندرية، والفيوم، والمنيا، وسوهاج، وجنوب سيناء، وأسوان، وبورسعيد، والإسماعيلية، والفيوم، ودمياط.

التخصصات المطلوبة

تضم فرص العمل تخصصات عدة هي كما يلي: أخصائي تسويق، وأخصائي موارد بشرية، ومهندس اتصالات، ومهندسين كهرباء جميع التخصصات، ومشرفي ميكانيكا وتحكم كهرباء، ومدير صيانة، ومحاسبين، ومشرف تنجيد، وليدي جارد – إناث، ومشرف عام، ومشرف موقع، وشيف، وأخصائي مشتريات، وبائعين، ومقدم طلبات، وأخصائي تمويل، وأمين مخازن، ومهندسين ميكانيكا، وإنتاج وجودة، وأعمال إدارية، وسائقين رخصة أولى وثانية وثالثة، ومندوبين مبيعات، ومراقبين جودة، وفنيين جميع التخصصات، ومشرفي إنتاج، وأفراد أمن، ومهن الفندقة والمطاعم بكل الأقسام، وعمال إنتاج، وعمال نظافة، وتخصصات أخرى.

وظائف جديدة في 14 محافظة.. اعرف طريقة التقديم

كما ضمت النشرة التي أعلنت عنها وزارة العمل مجموعة من الوظائف لذوي همم بالمحافظات، وذلك لاستيفاء نسبة الـ5% من بين إجمالي عمالها من تلك الفئة، برواتب مجزية، وذلك في إطار تنفيذ خطة وزارة العمل بحصر وتدريب وتشغيل ذوي الهمم خلال الفترة الحالية، وإلزام المنشآت بتشغيل نسبة 5% من إجمالي عمالها من ذوي القدرات الخاصة، تنفيذًا للقانون رقم 10 لسنة 2018، ولتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بدمجهم في سوق العمل.