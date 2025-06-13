قدم الآن| وظائف بمستشفيات جامعة عين شمس.. الشروط والتقديم

أعلن مستشفى عين شمس التخصصي التابع لمستشفيات جامعة عين شمس، عن وظائف فني وأخصائي تمريض، وذلك لحملة تلك الشهادات.

وأوضح مستشفى عين شمس التخصصي أن الشروط الواجب توافرها في الراغبين للتقدم للوظيفة تتضمن أن يكون من سكان القاهرة الكبرى ولديه كارنيه مزاولة المهنة وأن يكون لديه خبرة في الرعايات والأقسام.

وأكد المستشفى أن التقديم متاح للذكور والإناث، منوها بأنه يتطلب تقديم موقف التجنيد للمتقدمين للوظيفة من الذكور.

وأضاف أن الراغبين في الحصول على التفاصيل والتقديم يمكن مقابلة مديرة التمريض بالمستشفى من السبت إلى الأربعاء من العاشرة صباحًا وحتى الثانية ظهرًا بمقر المستشفى في شارع الخليفة المأمون بجوار كلية التجارة جامعة عين شمس.