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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تناولوا مقرمشات .. تسمم ربة منزل وزوجة ابنها وحفيدتها بالمنوفية

إصابة 3 أشخاص اشتباه تسمم
إصابة 3 أشخاص اشتباه تسمم

أصيبت ربة منزل وزوجة نجلها وحفيدتها بحالة اشتباه تسمم بقرية شبرابتوش بمركز تلا في محافظة المنوفية.

تلقي اللواء محمود الكموني مدير أمن المنوفية إخطارا من مركز شرطة تلا بإصابة 3 من أسرة واحدة باشتباه تسمم غذائي وتم نقلهم إلي مستشفي تلا.

بالانتقال تبين إصابة كلا من “ ه.ا ” 45 سنة ربة منزل، وزوجة نجلها “ ه.س ” وحفيدتها “ إ” عامين، بحالة قي ومغص ووجع في البطن اشتباه تسمم غذائي.

وتم نقلهم إلي المستشفي وبسؤالهم أكدوا تناولهم مقرمشات من مقلة لب من خارج المحافظة واعقبها إصابتهم.

فيما تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

محافظة المنوفية المنوفية تسمم غذائي تلا اخبار محافظة المنوفية

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