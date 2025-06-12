مباحث تموين المنوفية تضبط كيانات مخالفة لتصنيع أدوية بيطرية مغشوشة

واصلت مباحث تموين المنوفية برئاسة العقيد أحمد أبو السعود، بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة على الادوية تنفيذ خطط الرقابة الميدانية وإحكام السيطرة على الأسواق وكافة المنشآت .

حيث نجحت في ضبط عاطل وأخر حاصل على بكالوريوس خدمة اجتماعية لإدارتهم كيانات مخالفة لتصنيع وبيع الأدوية البيطرية وتدوينهم تسجيلات وبيانات وهمية غير معتمدة من وزارة الزراعة وكذا استخدامهم مستلزمات إنتاج مجهولة المصدر في عملية التصنيع بهدف التربح بطريقة غير مشروعة وعدم توافر اشتراطات السلامة المهنية والامن الصناعي مما يضر بالمزارعين والمحاصيل الزراعية.

أسفرت الحملة عن :

ضبط ما يزيد عن 1325 كرتونة وعبوة أدوية بيطرية مغشوشة متعددة الأصناف بهدف تضليل المستهلكين وطرح منتجات مجهولة المصدر بالأسواق ، وتم التحفظ على المضبوطات وتسليمها إلى الجهات المعنية مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفات.

ومن جانبه ثمن محافظ المنوفية جهود مباحث التموين خلال الفترة الأخيرة في ضبط العديد من جرائم الغش التجاري ، مشدداً على تكثيف الحملات التفتيشية الموسعة لتشديد الإحكام والرقابة على الأسواق حفاظاً على حقوق المواطنين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين لحماية المواطن ضد أي تلاعب.