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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

اعتماد نتيجة مدارس التأسيس العسكري والتعليم الثانوي العسكري بنسبة نجاح 98% بمحافظة المنوفية

تعليم المنوفية
تعليم المنوفية
مروة فاضل

اعتمد اليوم  الدكتور محمد صلاح، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، نتيجة الصف الأول بمدارس التأسيس العسكري بالتعليم الفني، وكذلك مدارس التربية العسكرية للثانوي العام، وذلك للعام الدراسي 2024/2025، بنسبة نجاح بلغت 98% على مستوى جميع مدارس التأسيس العسكري بالمحافظة.

جاء ذلك بحضور العميد محمد السعيد جعفر، المستشار العسكري لمحافظة المنوفية، و رضا محمد صالح، منسق التربية العسكرية بالمديرية، حيث أشاد الحضور بالجهود المبذولة من إدارات المدارس وهيئات التدريس والتدريب العسكري، التي أسهمت في تحقيق هذه النسبة المرتفعة من النجاح.

وأكد الدكتور محمد صلاح على أهمية الدور الذي تقوم به مدارس التأسيس العسكري في تعزيز الانضباط والانتماء الوطني لدى الطلاب، مثمناً التعاون المثمر بين وزارة التربية والتعليم والمؤسسة العسكرية في إعداد أجيال قادرة على تحمل المسؤولية والمشاركة في بناء الوطن.

محافظة المنوفية تعليم المنوفية المنوفية اخبار محافظة المنوفية التعليم

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