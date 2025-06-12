ماراثون الثانوية العامة.. استعدادات مكثفة بالمنوفية لاستقبال 39 ألف طالب

شدد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية على كافة الأجهزة التنفيذية برفع درجة الاستعدادات القصوى بكافة المدارس والإدارات التعليمية بنطاق المحافظة لاستقبال ماراثون امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2025 ، والتي ستنطلق يوم الأحد الموافق 15 يونيو المقبل ، مؤكداً علي ضرورة تقديم الدعم اللوجستي والتسهيلات اللازمة وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب لأداء الامتحانات بكل سهولة ويسر وتذليل العقبات حرصاً على مصلحة أبنائنا الطلاب .

وأوضح الدكتور محمد صلاح وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة أنه تم الانتهاء من تجهيز 108 لجنة لاستقبال 39 ألف و 859 طالب وطالبة على مستوى الإدارات التعليمية بالمحافظة ، بالإضافة الي فرش وتجهيز 22 إستراحة لإستضافة المعلمين المشاركين في انتظام وانضباط العملية الامتحانية باللجان ، لافتاً الي تسليم جميع مدارس الثانوية العامة خطابات الندب لرؤساء اللجان والمراقبين الأوائل والملاحظين والإداريين لتوزيعهم ، مشيراً إلى أنه تم التنسيق الكامل مع الجهات الأمنية والمعنية لتأمين مقرات اللجان الإمتحانية وأماكن حفظ أوراق الأسئلة ، مؤكداً علي استمرار تفعيل غرفة العمليات الرئيسية بديوان المديرية متصلة بغرف عمليات فرعية بالإدارات التعليمية لرصد ومتابعة أي تجاوزات أو معوقات باللجان لحلها فورا وتلقي أية شكاوى .

ومن جانبه أكد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية وبالتنسيق مع مديرى الإدارات التعليمية بتكثيف حملات النظافة ومنع الباعة الجائلين بمحيط المدارس تيسيراً على أبنائنا الطلاب ، مشدداً بأنه لن يسمح بأي تجاوزات من شأنها الإخلال بالمنظومة وسيتم تطبيق أقصى العقوبات الرادعة حيال المخالفين حفاظاً علي الصالح العام .