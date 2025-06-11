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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

وسط حزن الجميع.. أهالي المنوفية يشيعون جثمان النائب عبد الحميد الشيخ

جنازة عبد الحميد الشيخ
جنازة عبد الحميد الشيخ
مروة فاضل

شيع العشرات من أهالي محافظة المنوفية جثمان النائب السابق الدكتور عبد الحميد الشيخ ابن مركز تلا.

وأدى الأهالي صلاة الجنازة على النائب السابق في مسجد قرية كفر حمام التابعة لمركز تلا.

وسادت حالة من الحزن بين جميع أبناء المحافظة الذين توافدوا من كافة مراكز المحافظة للمشاركة في تشييع الجثمان الي مثواه الأخير في مقابر الأسرة بالقرية.

جاء ذلك عقب انتهاء الطب الشرعي من فحص الجثمان وكتابة سبب الوفاة حيث تم التصريح بدفن الجثمان.

ويتسم النائب السابق عبد الحميد الشيخ بالسمعة الطيبة بين جميع أنحاء المركز حيث كان نائبا لمركزي الشهداء وتلا.

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