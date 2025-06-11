محافظ المنوفية يتفقد أعمال تطوير وتجميل مدخل شبين الكوم الجديد والكورنيش القديم

أجرى اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية جولة ميدانية لمتابعة نسب الإنجاز وحجم الأعمال المنفذة على أرض الواقع بعدد من المشروعات الخدمية والتنموية ، رافقه المهندس شعبان الشبراوي مدير مديرية الطرق ، المهندس أشرف طايل المستشار الهندسي للمحافظة ، رؤساء أحياء شرق وغرب شبين الكوم .

حيث إستهل محافظ المنوفية جولته بتفقد آخر مستجدات الموقف الحالى لمدخل شبين الكوم الجديد أعلي تغطية مصرف المصيلحة - الراهب - ميت خاقان بحي شرق شبين الكوم ، موجهاً بتكثيف الجهود والانتهاء من أعمال الجزيرة الوسطي وتركيب أعمدة الإنارة مع مراعاة كافة المواصفات الفنية المقررة ومعايير الجودة ، مكلفاً بتشكيل إدارة مختصة بشأن الحفاظ علي الأعمال المنفذة وضمان إستدامتها ، كونه شريان تنموي عظيم يساهم في تخفيف الاختناقات وتحقيق السيولة المرورية بمدخل العاصمة .

كما تفقد محافظ المنوفية أعمال تطوير وتجميل قطاع جديد لكورنيش شبين الكوم القديم ، موجهاً بوضع آليات للحفاظ علي المظهر الجمالي والمتابعة المستمرة حتي استكمال الأعمال تمهيداً لإفتتاحه في العيد القومي ، ومكلفاً رئيس حي غرب بضرورة توحيد الشكل الجمالي للزهور بنطاق الحي لإضفاء مظهر حضاري .

وتضمنت الجولة ، تفقد محافظ المنوفية ممشي شبين الكوم الجديد بطول 500 م ، واستفسر عن نسب وحجم الأعمال ، موجهاً بتذليل العقبات والمتابعة اليومية لإنهاء المشروع ، وذلك في إطار خطة المحافظة الشاملة للمساهمة في إحداث واجهة حضارية ولمسة جمالية وخلق متنزهات للمترددين علي العاصمة .

فيما تفقد المحافظ أعمال رصف وتطوير طريق أمام معهد الكبد والممشي الجديد ، حيث جاري تنفيذ أعمال وضع الطبقة السطحية بطول 500 م من الاتجاهين وبتكلفة 4 مليون جنيه ، لتوسعة الطريق من الإتجاهين وتسهيل الحركة المرورية وتحقيق السيولة اللازمة للحد من الاختناقات بمدخل العاصمة .

هذا وقد أكد محافظ المنوفية على مواصلة جهود التغيير والبناء الشامل ودعم كافة المشروعات التنموية والخدمية بمختلف القطاعات لإحداث نقلة نوعية بمستوى الخدمات حتى يشعر المواطن المنوفي بما يتم إنجازه من أعمال على أرض الواقع وفقاً لرؤية مصر 2030.