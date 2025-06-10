وفاة نائب سابق في المنوفية.. وحزن أبناء المحافظة

اعلنت أسرة الدكتور عبد الحميد الشيخ النائب السابق عن دائرة تلا والشهداء في محافظة المنوفية وفاته.

وسادت حالة من الحزن بين الجميع حيث كان يتسم النائب السابق الدكتور عبد الحميد الشيخ بالاخلاق الطيبة والسمعة الحسنة بين الجميع.

ووصفه الأهالي بأنه كان يخدم جميع أبناء مركز تلا والشهداء حتي بعد خروجه من البرلمان الدورة الماضية.

وسيتم تشييع جثمان الراحل عبد الحميد الشيخ من مسقط رأسه بمركز تلا عقب صلاة العشاء .

سادت حالة من الحزن بين الجميع من السياسيين وأهالي محافظة المنوفية وتحول موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك الي ساحة لنعي النائب السابق وسط دعوات له بالرحمة والمغفرة.