تدشين قافلة طبية بالمجان للكشف المبكر وعلاج الأورام في المنوفية.. السبت القادم

أعلن اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية عن تدشين القافلة الطبية "للكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية " بالمجان، وذلك يوم السبت القادم بمستشفى قويسنا المركزي تحت شعار " حملة من بدري أمان " بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان ضمن مبادرة رئيس الجمهورية 100 مليون صحة.

وأوضح محافظ المنوفية أن فعاليات القافلة سوف تستمر حتى يوم 19 يونيو 2025 ، بهدف التوعية بأهمية الفحص المبكر وتعزيز فرص العلاج المجاني للمواطنين ، على أن تشمل القافلة تقديم خدمات الكشف الطبي المجاني بمستشفيات (قويسنا المركزي ، منوف العام ، السادات المركزي).

وأكد محافظ المنوفية أن قطاع الصحة يأتي ضمن المحاور الرئيسية في أجندة عمل المحافظة، ومستمرون في تقديم كافة أوجه الدعم اللازمة لكافة المبادرات الرئاسية للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية والطبية المقدمة للمواطنين.

وتناشد محافظة المنوفية جميع المواطنين إلى الاستفادة من هذه المبادرة الوطنية، والتوجه إلى مواقع القافلة الطبية للاطمئنان على صحتهم، تحت إشراف نخبة من الأطباء المتخصصين.