علاقة غير شرعية.. القصة الكاملة لضبط سيدة ألقت رضيعها داخل مسجد في المنوفية

طفل يبكي بجانب أحد أعمدة المسجد عقب انتهاء المصلين من صلاة العصر ليتفاجئ الجميع بطفل رضيع يقرب عمره من ٤ اشهر يبكي بشدة.

هذا المشهد ليس مشهدا في فيلم ولكنه حقيقة داخل أحد مساجد قرية كفر الغريب بمركز اشمون في محافظة المنوفية.

جريمة مكتملة الأركان بطلها الام التي قررت إلقاء طفلها في المسجد دون رحمة أو شفقة منها.

البداية بعدما فرغ المصلون من أداء صلاة العصر ليتفاجوا ببكاء شديد لرضيع لتسود الحيرة بين الجميع ويتم نقل الطفل الي قسم شرطة اشمون التي قامت بتحرير محضر ونقل الطفل الي مستشفي اشمون لرعايته صحيا.

وبالبحث والتحريات وفحص الكاميرات تبين أن وراء الواقعة سيدة متزوجة من أحدي قري مركز اشمون حاولت الكذب علي زوجها بأن الطفل ابنه ولكنه قرر تهديدها بتحليل DNA لتقرر التخلص من الطفل خوفا من الفضيحة.

واكدت السيدة، بعد تضيبق الخناق عليها، أنها متزوجة ولكن كانت لا تنجب هي وزوجها وقررا عمل حقن مجهري ولكنه فشل.

واضافت انها خلال هذه الفترة ارتبطت بشاب من علاقة غير شرعية نتج عنها حمل غير شرعي وطفل وحاولت إقناع زوجها بأن الطفل ابنه وأنه نتج عن الحقن المجهري.

شك الزوج وارتاب في أمر زوجته وهددها بأنه سيقوم بإجراء تحليل DNA للطفل فخافت السيدة افتضاح أمرها وقررت الاعتراف للزوج بعلاقتها الغير شرعية والتي نتج عنها الطفل.

كما هددها زوجها بالتخلص من الطفل والا ستكون الفضيحة كبيرة لها وسط قريتها وأسرتها.

قررت الزوجة التخلص من الطفل ولم تجد سوي المسجد لترك الطفل أملا في أن ينقذه أحد.

فيما قررت جهات التحقيق حبس الزوجة علي ذمة التحقيقات.