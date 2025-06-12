بسبب الخلاف على قطعة أرض .. ضبط طرفى مشاجرة بالمنوفية

كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل تعليق مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن الإدعاء بقيام بعض الأشخاص بالتعدى على شخص وزوجته "مسنين" بالضرب وإحتجازهما داخل منزلهما بالمنوفية ، وتحريرهما محضر بالواقعة والزعم بعدم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المحضر المشار إليه.

بالفحص تبين عدم صحة ما تم تداوله فى هذا الشأن ، وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ 14/3/2025 تبلغ لمركز شرطة منوف بالمنوفية بنشوب مشاجرة بين كلٍ من طرف أول شخصين "المشكو فى حقهما أحدهما مصاب بجرح قطعى باليد"، و وطرف ثان 4 أشخاص "من بينهم والد الشاكى ووالدته"، لخلافات بينهم حول قطعة أرض ، ورغبة الطرفان فى شرائها ، قام على إثرها الطرف الثانى بالتعدى على الطرف الأول وإحداث إصابته بإستخدام سلاح أبيض.

تم ضبط طرفى المشاجرة، وإتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.