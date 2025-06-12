الداخلية تكشف حقيقة مزاعم زيادة رسوم تراخيص السيارات

كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل ما تم تداوله على إحدى الصفحات بمواقع التواصل الإجتماعى متضمناً الزعم بزيادة رسوم تراخيص السيارات وإلزامية جميع الإجراءات بوحدات المرور .

بالفحص تبين عدم صحة تلك الادعاءات، حيث لم يحدث أي تعديلات على الرسوم أو إجراءات التراخيص منذ عام 2023، ويوجد بكافة وحدات المرور على مستوى الجمهورية لوحات إرشادية توضح جميع الإجراءات الخاصة بإصدار أو تجديد التراخيص بما فيها الإجراءات الإلزامية والإختيارية.. وأن كافة الإجراءات تتوافق مع صحيح القانون.

وسيتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروج تلك المزاعم.