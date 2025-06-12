إصابة 5 أشخاص في مشاجرة بالأسلحة النارية بسوهاج

شهد مركز طهطا شمال محافظة سوهاج، مشاجرة عنيفة بين طرفين من عائلة واحدة، أسفرت عن إصابة 5 أشخاص من طرف واحد بطلقات نارية.

وتم نقلهم إلى مستشفيات طهطا وسوهاج الجامعي الجديدة لتلقي العلاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء صبري صالح عزب، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طهطا، يفيد بوقوع مشاجرة وإصابة عدد من الأشخاص بطلقات نارية بدائرة المركز.

وبالانتقال والفحص، تبين أن طرفي المشاجرة هما:" الطرف الأول أحمد ع.ا.ح، 38 عامًا، عامل مصاب بطلق ناري بالفخذ الأيمن نُقل إلى مستشفى طهطا العام- شقيقه فتحي، 61 عامًا، عامل مصاب بطلق ناري أسفل البطن- أحمد، 18 عامًا، طالب نجل الثاني، مصاب بطلق ناري بمنتصف البطن- عبد الهادي، 25 عامًا، عامل مصاب بطلق ناري بالساق اليمنى- إسلام ش.ع.ا، 23 عامًا، عامل نجل شقيق الأول والثاني، مصاب بطلق ناري بمنتصف البطن".

وقد تم نقل المصابين الأربعة الأخيرين إلى مستشفى سوهاج الجامعي الجديدة لتلقي العلاج اللازم.

الطرف الثاني:" محمود أ.ك.ق، 39 عامًا، عامل- خليفة ز.ك.ق، 38 عامًا، صاحب مكتب مقاولات نجل عم الأول- حسام ح.أ.ك، 17 عامًا، طالب نجل شقيق الأول، وجميعهم مقيمون بذات الناحية".

وتم ضبط طرفي المشاجرة، وعُثر بحوزة الأول والثاني من الطرف الثاني على السلاحين المستخدمين في الواقعة.

وبمواجهة الطرفين، تبادلا الاتهامات فيما بينهما، واتهم الطرف الأول محمود وخليفة من الطرف الثاني بإحداث إصابتهم باستخدام الأسلحة المضبوطة، وذلك على خلفية خلافات الجيرة.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.