مكافأة للتفاني.. محافظ سوهاج يكرم مسؤول حماية الأراضي بعد إصابته في التصدي للتعديات

قرر اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، منح طلعت شوقي بشير مسئول حماية الأراضي بالإدارة الزراعية بسوهاج، مكافأة تشجيعية بقيمة 5 آلاف جنيه، وتكليفه للقيام بأعمال مدير إدارة البساتين بديوان مديرية الزراعة بسوهاج، وذلك تقديرا لتفانيه في أداء مهام عمله.

وذلك بناء على التنسيق الذي تم والسيد المهندس علاء فاروق وزير الزراعة أثناء زيارته لمحافظة سوهاج مؤخرًا.

محافظة سوهاج

يذكر أن وزير الزراعة ومحافظ سوهاج قد قاما بالأمس بزيارته بالمستشفى الجامعي الجديد بالكوامل، وأطمئنا على صحته، ونجاح العملية الجراحية التي أجريت له.

وذلك إثر تعرضه للإعتداء أثناء تنفيذ قرار إزالة لتعديات على الأراضي الزراعية بقرية ونينة الشرقية.

وأكد "سراج" على أن قراره اليوم بتكريم طلعت شوقي لتأكيد حرص الدولة على إثابة الموظفين المخلصين لتفانيهم في عملهم.

ما يؤكد أن التزام جميع العاملين بالمحافظة للتصدي لمخالفات التعدي على الأراضي الزراعية سيستمر مهما حاول البعض إثناء العاملين في هذا المجال عن جهودهم.