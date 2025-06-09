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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

خلاف مالي يتحول إلى جريمة بالعسيرات في سوهاج

مدير أمن سوهاج
مدير أمن سوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

أصيب سائق خمسيني بطلق ناري من سلاح خرطوش، إثر نشوب خلاف مالي بينه وبين أحد الأشخاص من أبناء منطقته، في مركز العسيرات جنوب محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

تعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء صبري صالح عزب، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة العسيرات، يفيد بورود بلاغ من مستشفى العسيرات المركزي بوصول المدعو "أبو عمره أ.ب.ا"، 50 عامًا، سائق، ويقيم بدائرة المركز، مصابًا برش خرطوش في الفخذ الأيمن، وتم حجزه بالمستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وبالانتقال وسؤال شقيق المصاب، المدعو "السيد"، 53 عامًا، عامل، ويقيم بذات الناحية، اتهم المدعو "مدحت م.م.م"، 35 عامًا، عامل، بالتعدي على شقيقه.

من خلال إطلاق عيار ناري عليه باستخدام سلاح خرطوش كان بحوزته، مما أسفر عن إصابته، مشيرًا إلى أن سبب الواقعة يعود إلى خلافات مالية قديمة بين الطرفين.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، كما أرشد عن السلاح المستخدم، وهو عبارة عن فرد خرطوش محلي الصنع.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات ومباشرة الإجراءات القانونية اللازمة.

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