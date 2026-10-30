إصابة 6 أشخاص بتسمم غذائي بالدقهلية

أصيب 6 أشخاص، بينهم طفلة تبلغ من العمر 6 اعوام ، بأعراض اشتباه تسمم غذائي، عقب تناول وجبات طعام خلال حفل زفاف بحارة العيد التابعة لمركز الجمالية بمحافظة الدقهلية، وجرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارًا يفيد بورود بلاغ بإصابة عدد من الأشخاص بحالة إعياء وآلام بالبطن وقيء، عقب تناول وجبات طعام في حفل زفاف بمنطقة حارة العيد بالجمالية.

تم نقل المصابين إلى مستشفى الجمالية المركزي، وتبين أن المصابين هم:



أحمد حسن جمال العدوي، 16 عاما ، يعاني من آلام بالبطن وقيء.

شروق بلال السايس، 19 عاما ، تعاني من آلام بالبطن وقيء ورشا مسعد محمد مصطفى، 24 عاما ، تعاني من آلام بالبطن وقيء.

كما اصيبت زينب فوزي مسعد خاطر، 32 عاما ، تعاني من آلام بالبطن وقيء.

عبير بلال عبد الفتاح السايس، 17 عاما ، تعاني من آلام بالبطن وقيء.

ريتال محمد علي عرفة، 6 أعوام ، تعاني من آلام بالبطن.

تم حجز جميع المصابين بقسم الباطنة بمستشفى الجمالية المركزي، لتلقي الرعاية الطبية اللازمة ومتابعة حالتهم الصحية، دون تسجيل أي حالات وفاة.

وجار اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.