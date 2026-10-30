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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الدقهلية: 15.2 ألف خدمة من القوافل الطبية المجانية لـ 5668 مواطنا خلال أكتوبر

محافظ الدقهلية
محافظ الدقهلية
همت الحسينى

أكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، متابعته الدائمة لأعمال القوافل الطبية المجانية التي تجوب قرى ومراكز المحافظة، لتقديم الخدمات للأكثر احتياجًا، مشيرا إلى أن هذه القوافل- المُنفذة بالتنسيق مع وزارة الصحة- قدمت ما يزيد عن 15.2 ألف خدمة طبية مجانية خلال شهر أكتوبر الجاري.

وشدد المحافظ على أن الحالات التي تحتاج إمكانيات خاصة يتم تحويلها فورًا لمستشفيات مديرية الصحة، مؤكدًا استمرار هذه القوافل في الوصول لكل المناطق، وخاصة النائية، لتوفير الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في أماكن إقامتهم.

وقدم الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، حصادا تفصيليا لأعمال القوافل التي استمرت طوال شهر أكتوبر الجاري تحت إشراف منسقها الدكتور رامز شوقي، وأوضح أن القوافل قدمت 15274 خدمة طبية وعلاجية لعدد 5568 مواطنا في تخصصات متنوعة.

وأوضح أن الخدمات الطبية المقدمة شملت الكشف والعلاج لـ 1074 باطنة، 1173 أطفال، 693 جلدية، 393 جراحة، 496 رمد، 374 أسنان، 814 عظام، 483 نسا وتنمية أسرة، أنف وأذن 186.

بالإضافة إلى تقديم خدمات تشخيصية وعلاجية أخرى شملت: إجراء  أشعة عادية وموجات صوتية 541، والكشف المبكر عن الضغط والسكر لـ 850 شخصًا، وإجراء 250 تحليل طفيليات، و936 تحليل دم، و66 حالة خلع أسنان.

كما أشار الجزار إلى أنه تم تحويل 13 حالة إلى المستشفيات للعلاج المتخصص، وإصدار 3 قرارات علاج على نفقة الدولة، ولم تقتصر الحملة على العلاج، بل شملت جانب التوعية من خلال ندوات تثقيفية استفاد منها 2360 شخصا.

وأوضح الدكتور رامز شوقي أنه تم تسيير 5 قوافل طبية مجانية خلال شهر أكتوبر الجاري شملت، قرى “ميت يعيش وهلا” بمركز ميت غمر، و"موسى العرب" بمركز بلقاس، و"منشأة شرف" بمركز تمي الأمديد، و"كفر يوسف" بمركز شربين.

الدقهليه محافظ محافظة قافله

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