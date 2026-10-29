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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

علاج 3035 حيوانا و7 آلاف طائر.. قافلة بيطرية مجانية بقرية أوليلة في الدقهلية

قافلة بيطريه
قافلة بيطريه
همت الحسينى

 تواصل مديرية الطب البيطري بالدقهلية جهودها للحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها، وتقديم الخدمات البيطرية للمربين، لا سيما في القرى الأكثر احتياجًا، وذلك بالتعاون مع حزب مستقبل وطن والهيئة العامة للخدمات البيطرية.

و نظمت مديرية الطب البيطري بالدقهلية قافلة بيطرية علاجية وإرشادية مجانية بقرية أوليلة التابعة لمركز ميت غمر، تحت إشراف الدكتور أحمد السباعي، وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري بالدقهلية، وبمشاركة الدكتور السيد العجوز، مدير إدارة الرعاية والعلاج بالمديرية، والدكتورة جيهان غزال، مدير إدارة ميت غمر البيطريه

وأسفرت أعمال القافلة عن تقديم الخدمات البيطرية لـ 3035 حيوانًا، إلى جانب علاج 7 آلاف طائر، وذلك من خلال الفحص والتشخيص والعلاج والتجريع والرش ومكافحة الطفيليات، فضلًا عن إجراء الفحوص التناسلية والتشخيص باستخدام جهاز السونار، وتنفيذ العمليات الجراحية والتوعية والإرشاد البيطري للمربين.

وشملت الخدمات المقدمة ما يلي:

- تجريع 650 رأسًا من الأغنام والماعز لمكافحة الطفيليات الداخلية والخارجية.
- رش 950 حيوانًا من الأبقار والجاموس والأغنام والماعز والدواب لمكافحة الطفيليات الخارجية.
- فحص 860 رأسًا من الأبقار والجاموس، و145 رأسًا من الدواب.
- فحص 40 رأسًا من الأبقار والجاموس للكشف عن مرض البروسيلا.
- إجراء الفحص باستخدام جهاز السونار لـ235 رأسًا من الأبقار والجاموس والأغنام والماعز والخيول، لتشخيص الحمل.
- تلقيح 6 رؤوس من الأبقار والجاموس، في إطار جهود التحسين الوراثي.
- إجراء 5 عمليات جراحية متنوعة للخيول والأبقار.
- تطعيم 9 كلاب ضد مرض السعار.
- تقديم الخدمات العلاجية لـ7 آلاف طائر من الدواجن والبط والأوز والرومي والحمام.

كما تضمنت أعمال القافلة تقديم الكشف والعلاج بالمجان للحيوانات والطيور، وإجراء الفحوص التناسلية للإناث، وفحص العينات للكشف عن الطفيليات، وتحديد مدى الإصابة بها، وصولًا إلى التشخيص الدقيق وصرف العلاج المناسب، إلى جانب تنفيذ زيارات ميدانية لبعض الحظائر الخاصة بالمربين غير القادرين، لتقديم الرعاية البيطرية المتكاملة لحيواناتهم.

وفي إطار الدور التوعوي والتدريبي للقافلة، تم تقديم الإرشادات البيطرية للمربين بشأن أساليب الرعاية السليمة والوقاية من الأمراض، فضلًا عن تدريب الأطباء البيطريين حديثي التخرج وأطباء الامتياز من كليات الطب البيطري على مستوى الجمهورية على عدد من أعمال الطب البيطري، شملت الكشف والتشخيص والعلاج والفحص التناسلي وطرق الحقن، بما يسهم في رفع كفاءة الكوادر البيطرية وتعزيز قدراتها العملية.

الدقهلية قافله بيطرية مديرية

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