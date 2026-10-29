الدقهلية.. تحرير 105 مخالفات تموينية وضبط طن دقيق بلدي مدعم و3 أطنان زيوت طعام

تواصل الأجهزة الرقابية. بالدقهلية، حملاتها المكثفة للتفتيش على الأسواق والمخابز ومحطات الوقود والمستودعات، والتحقق من الالتزام الكامل بالقوانين والضوابط، بهدف حماية المواطنين من الغش والتلاعب بالسلع التموينية.

وشدد محافظ الدقهلية على استمرار الحملات التموينية اليومية والمفاجئة بجميع مراكز المحافظة، مؤكدًا أن الأجهزة الرقابية لن تتهاون مع أي مخالفات تمس حقوق المواطنين أو منظومة الدعم، وأن الرقابة مستمرة لضمان استقرار الأسواق وتوافر السلع بجودة مناسبة وأسعار عادلة.

انطلقت حملات تموينية على مستوى المحافظة، بقيادة ميدانية من المحاسب علي حسن وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالدقهلية، لمتابعة المخابز والأسواق والأنشطة التموينية والبترولية، وبمتابعة ياسر السعودي وكيل المديرية، والدكتورة شيماء الهندي مدير عام التجارة الداخلية، وبمشاركة فرق الرقابة التموينية بالمديرية والإدارات التابعة لها.

وأسفرت الحملات، عن تحرير 105 مخالفات تموينية، بواقع 48 مخالفة بالمخابز، و38 مخالفة بالأسواق العامة، و13 مخالفة لدى تجار التموين، و6 مخالفات بقطاع المواد البترولية.

وفي قطاع المخابز، تنوعت المخالفات بين نقص وزن الخبز والتصرف في الدقيق وعدم وجود سجلات أو قوائم بيانات وعدم مطابقة المواصفات وعدم نظافة أدوات العجين، إلى جانب مخالفات الغلق أو التوقف دون إذن وعدم إعطاء بون الصرف.

وفي الأسواق العامة، تصدر عدم الإعلان عن الأسعار قائمة المخالفات بـ26 مخالفة، إلى جانب عدم وجود شهادات صحية وتداول سلع مجهولة المصدر والبيع بأزيد من السعر الرسمي ومزاولة النشاط دون ترخيص.

كما شملت الحملات مخالفات لدى تجار التموين تتعلق بالغلق خلال مواعيد العمل الرسمية وعدم وجود قوائم أو سجلات وعدم الإعلان عن المقررات التموينية وتجميع السلع التموينية، فضلًا عن مخالفات تجميع المواد البترولية والبيع بأزيد من السعر الرسمي والتصرف في المواد البترولية.

وفي مركز ميت غمر، تمكنت الحملات من ضبط طن من الدقيق البلدي المدعم في واقعة تجميع دقيق، و3 أطنان من زيوت الطعام المستعملة في نشاط دون ترخيص، إلى جانب ضبط 240 علبة سجائر مجهولة المصدر و10 أسطوانات غاز مملوءة دون تصريح.

وفي نبروه، تم ضبط 407 عبوات شاي في واقعة تجميع سلع تموينية، كما تم ضبط 10 أسطوانات غاز منزلي في واقعة تصرف في مواد بترولية داخل مستودع.

وامتدت الحملات إلى المنزلة، حيث تم ضبط 350 علبة سجائر مستوردة مجهولة المصدر و340 لتر سولار في واقعة تجميع مواد بترولية، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية في واقعتين للبيع بأزيد من السعر الرسمي، إحداهما لعلبة سجائر بطلخا، والأخرى لأسطوانة غاز مملوءة بنبروه.