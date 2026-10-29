قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الخارجية: مصر تدعم وحدة السودان وسيادة ليبيا وسلامة أراضي البلدين
القائمة العربية الموحدة تنفي تلقي تمويل أجنبي وتتهم نتنياهو بالتحريض
الزراعة تُخصص رقم واتساب لأول مرة لتلقي شكاوى الأسمدة وكارت الفلاح
في اتصال هاتفي.. عبدالعاطي يبحث مع كبير مستشاري الرئيس الأمريكي التطورات الإقليمية
بعد تطعيم الحصبة الألمانية.. متى ترتفع حرارة الطفل والأعراض المتوقعة؟
أزمة إمام عاشور تدخل النفق المظلم في الأهلي| خاص
حسام حسن يتمسك برفض السفر إلى تركيا لإنهاء أزمة محمد صلاح| خاص
إغلاق عدة حواجز.. تصعيد إسرائيلي ميداني وعمليات هدم في الضفة الغربية
إسبانيا: تسجيلات صوتية تكشف تفاصيل الحوارات بين مركز التحكم والسائقين قبيل حادث القطار المميت
طلع 70 جنيهًا .. سعر الذهب في مصر قبل إعلان الفائدة
لو بتستخدم إنستا باي.. إليك سبب توقف الخدمة ورسائل الخطأ التي تظهر للمستخدمين
قطر تنفي تدخلها في الانتخابات الإسرائيلية: لن نكون كبش فداء لإخفاقات سياسيي إسرائيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الدقهلية.. تحرير 105 مخالفات تموينية وضبط طن دقيق بلدي مدعم و3 أطنان زيوت طعام

حملات تمونية
حملات تمونية
همت الحسينى

تواصل الأجهزة الرقابية. بالدقهلية، حملاتها المكثفة للتفتيش على الأسواق والمخابز ومحطات الوقود والمستودعات، والتحقق من الالتزام الكامل بالقوانين والضوابط، بهدف حماية المواطنين من الغش والتلاعب بالسلع التموينية.

وشدد محافظ الدقهلية على استمرار الحملات التموينية اليومية والمفاجئة بجميع مراكز المحافظة، مؤكدًا أن الأجهزة الرقابية لن تتهاون مع أي مخالفات تمس حقوق المواطنين أو منظومة الدعم، وأن الرقابة مستمرة لضمان استقرار الأسواق وتوافر السلع بجودة مناسبة وأسعار عادلة.

انطلقت حملات تموينية على مستوى المحافظة، بقيادة ميدانية من المحاسب علي حسن وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالدقهلية، لمتابعة المخابز والأسواق والأنشطة التموينية والبترولية، وبمتابعة  ياسر السعودي وكيل المديرية، والدكتورة شيماء الهندي مدير عام التجارة الداخلية، وبمشاركة فرق الرقابة التموينية بالمديرية والإدارات التابعة لها.

وأسفرت الحملات، عن تحرير 105 مخالفات تموينية، بواقع 48 مخالفة بالمخابز، و38 مخالفة بالأسواق العامة، و13 مخالفة لدى تجار التموين، و6 مخالفات بقطاع المواد البترولية.

وفي قطاع المخابز، تنوعت المخالفات بين نقص وزن الخبز والتصرف في الدقيق وعدم وجود سجلات أو قوائم بيانات وعدم مطابقة المواصفات وعدم نظافة أدوات العجين، إلى جانب مخالفات الغلق أو التوقف دون إذن وعدم إعطاء بون الصرف.

وفي الأسواق العامة، تصدر عدم الإعلان عن الأسعار قائمة المخالفات بـ26 مخالفة، إلى جانب عدم وجود شهادات صحية وتداول سلع مجهولة المصدر والبيع بأزيد من السعر الرسمي ومزاولة النشاط دون ترخيص.

كما شملت الحملات مخالفات لدى تجار التموين تتعلق بالغلق خلال مواعيد العمل الرسمية وعدم وجود قوائم أو سجلات وعدم الإعلان عن المقررات التموينية وتجميع السلع التموينية، فضلًا عن مخالفات تجميع المواد البترولية والبيع بأزيد من السعر الرسمي والتصرف في المواد البترولية.

وفي مركز ميت غمر، تمكنت الحملات من ضبط طن من الدقيق البلدي المدعم في واقعة تجميع دقيق، و3 أطنان من زيوت الطعام المستعملة في نشاط دون ترخيص، إلى جانب ضبط 240 علبة سجائر مجهولة المصدر و10 أسطوانات غاز مملوءة دون تصريح.

وفي نبروه، تم ضبط 407 عبوات شاي في واقعة تجميع سلع تموينية، كما تم ضبط 10 أسطوانات غاز منزلي في واقعة تصرف في مواد بترولية داخل مستودع.

وامتدت الحملات إلى المنزلة، حيث تم ضبط 350 علبة سجائر مستوردة مجهولة المصدر و340 لتر سولار في واقعة تجميع مواد بترولية، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية في واقعتين للبيع بأزيد من السعر الرسمي، إحداهما لعلبة سجائر بطلخا، والأخرى لأسطوانة غاز مملوءة بنبروه.

الدقهليه محافظة حملات ميت غمر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إضراب في مدرسة خاصة بالمعادي

إضراب عن العمل بمدرسة خاصة بالمعادي بسبب ضعف مرتبات المعلمين

الجريدة الرسمية

إسقاط الجنسية المصرية أحد مواليد أسيوط لإقامته خارج البلاد وانضمامه لهيئة أجنبية

أسعار الدواجن

بعد ارتفاع الأعلاف.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس بالأسواق

مشغولات ذهبية

سعر الذهب اليوم الخميس .. كم وصل عيار 21 الآن؟

الدولار

هل يصل إلى 64.36 جنيه؟.. مفاجأة في أسعار الدولار مقابل الجنيه

حالة الطقس

أمواج تصل لـ 3 أمتار وأتربة.. تحذير من الأرصاد بشأن طقس الخميس وأماكن الأمطار

نادر السيد

لن أتنازل عن حقوقي.. نادر السيد يخرج عن صمته بشأن أزمة أتشيمبونج مع الزمالك

الإنذار المبكر في نجران والمنطقة الشرقية بالسعودية

الإنذار المبكر في نجران والمنطقة الشرقية بالسعودية وسط مخاوف أمنية

ترشيحاتنا

محكمة الإسكندرية

الحبس سنة للمتهم في وفاة شابين بحادث تصادم على كورنيش الإسكندرية

الحادث

إصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة بالطريق السياحي لبحيرة قارون بالفيوم

أرشيفية

إصابة 4 أشخاص في تصادم سيارة ملاكي ودراجة نارية بطريق أسيوط الغربي

بالصور

أسهل طريقة لـ القلقاس بالسلق من أشهر الأكلات المصرية التقليدية

اسهل طريقة لـ القلقاس بالسلق من أشهر الأكلات المصرية التقليدية
اسهل طريقة لـ القلقاس بالسلق من أشهر الأكلات المصرية التقليدية
اسهل طريقة لـ القلقاس بالسلق من أشهر الأكلات المصرية التقليدية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام يكتب: حين يكبر الآباء.. من يرعى الذين رعونا؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: كيف تنتهي العوالم؟.. حين تقرأ الآلة مكتبة الحجر!

محمد سعيد حامد

محمد سعيد حميد يكتب: قصيدة "ماردُ الملح"

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: من الدراما إلى الواقع.. هل أصبحت هواتفنا تحت المراقبة؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل تستطيع المرأة أن تحب رجلًا لا تحتاج إليه؟

المزيد