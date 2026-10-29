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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

محافظ الدقهلية يفتتح وحدتي الحساسية والتأهيل الرئوي بمستشفى الصدر بالمنصورة.. تحديد المصل العلاجي المناسب لكل مريض

محافظ الدقهلية
محافظ الدقهلية
همت الحسينى

افتتح اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، وحدتي الحساسية والمناعة والتأهيل الرئوي بمستشفى الصدر بالمنصورة، في إطار جهود المحافظة لتطوير المنظومة الصحية، والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، والتوسع في تقديم الخدمات العلاجية التخصصية.

جاء الافتتاح بحضور الدكتور وجدي أمين، مدير الإدارة العامة للأمراض الصدرية بوزارة الصحة والسكان، والدكتور حمودة الجزار، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، والدكتور محمد السعيد، مدير مستشفى الصدر بالمنصورة، والدكتورة لميس حمدي وكيل المديرية للطب العلاجي، والأستاذ محمد أمين، رئيس حي غرب المنصورة.

وأكد محافظ الدقهلية أن تطوير المنشآت الصحية وتزويدها بالأجهزة والإمكانات الطبية اللازمة يأتي في مقدمة أولويات العمل التنفيذي، مشيرًا إلى أن افتتاح الوحدتين يمثل إضافة مهمة للخدمات المقدمة بمستشفى الصدر بالمنصورة، ويسهم في توفير خدمات متخصصة لتشخيص وعلاج أمراض الحساسية، وتأهيل مرضى الأمراض الصدرية المزمنة، بما يساعد على تحسين جودة الرعاية الصحية وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

وتفقد المحافظ وحدة التأهيل الرئوي، التي تُعد الأولى من نوعها بمحافظة الدقهلية والثانية على مستوى إقليم الدلتا، وتقدم برامج متخصصة لتأهيل مرضى الأمراض الصدرية المزمنة، بهدف تحسين كفاءة الجهاز التنفسي، وزيادة القدرة على ممارسة الأنشطة اليومية، ومساعدة المرضى على استعادة قدرتهم على ممارسة حياتهم بصورة طبيعية.

وتعتمد الوحدة على برامج تأهيل متكاملة وفقا لبروتوكولات طبية محددة، من خلال فريق متخصص يضم أطباء الأمراض الصدرية والباطنة، وأخصائيي العلاج الطبيعي والتغذية، باستخدام أجهزة طبية ومعدات رياضية مخصصة، بما يتناسب مع الحالة الصحية لكل مريض.

وبلغت التكلفة الإجمالية لإنشاء وتجهيز وحدة التأهيل الرئوي، بمشاركة المجتمع المدني، نحو 6 ملايين جنيه، وشملت التجهيزات أجهزة للمساعدة على التخلص من إفرازات الرئة، وأجهزة لقياس كفاءة الرئة والتنفس، وأجهزة تبريد كهربائي، وجهازًا للأشعة الترددية، وجهازي أشعة تحت الحمراء، و7 أجهزة رياضية مخصصة لبرامج التأهيل الرئوي، إلى جانب الأثاث المكتبي وأسرّة الكشف وأجهزة الكمبيوتر وغيرها من التجهيزات اللازمة للتشغيل.

كما افتتح المحافظ وحدة الحساسية والمناعة، التي تقدم خدمات متخصصة لتشخيص أمراض الحساسية وتحديد مسبباتها من خلال إجراء الاختبارات اللازمة، ووضع الخطط العلاجية المناسبة وفقًا لنتائج الفحوصات والتقييم الطبي لكل حالة.

وتشمل الخدمات المقدمة تحديد المصل العلاجي المناسب لكل مريض وفقًا لنتائج اختبارات الحساسية والخطة العلاجية المعتمدة، إلى جانب إعداد بطاقة متابعة لكل مريض، بما يضمن متابعة حالته بصورة منتظمة وتقييم استجابته للعلاج. وقد تجاوزت تكلفة إنشاء وتجهيز الوحدة مليونًا ونصف المليون جنيه.

وأكد اللواء طارق مرزوق، حرص الدولة على توفير الخدمات الصحية اللازمة للمواطنين، وتقديم أوجه الرعاية الطبية للمرضى، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية والارتقاء بمستوى الرعاية المقدمة لهم، مشيرًا إلى أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير المستشفيات والمنشآت الصحية، وتزويدها بالتجهيزات والإمكانات اللازمة، والتوسع في تقديم الخدمات الطبية المتخصصة، بما يضمن حصول المواطنين على الرعاية الصحية اللائقة، ويخفف من معاناة المرضى، انطلاقًا من أن صحة المواطن تأتي في مقدمة أولويات الدولة.

ومن جانبه، أكد الدكتور حمودة الجزار، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أن افتتاح الوحدتين يأتي في إطار جهود مديرية الشؤون الصحية لتطوير الخدمات الطبية التخصصية، بالتنسيق مع وزارة الصحة، ورفع كفاءة الأداء داخل المنشآت الصحية، وتوفير وسائل التشخيص والعلاج والتأهيل وفقًا لاحتياجات المرضى، مشيرًا إلى أن الوحدتين تسهمان في تعزيز الإمكانات الطبية بمستشفى الصدر بالمنصورة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد الدكتور محمد السعيد، مدير مستشفى الصدر بالمنصورة، أن تجهيز الوحدتين بالأجهزة والإمكانات اللازمة يمثل خطوة مهمة نحو توسيع نطاق الخدمات الطبية المتخصصة داخل المستشفى، مشيرًا إلى استمرار العمل على تطوير الأداء الطبي ورفع كفاءة الفرق الطبية، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الرعاية الصحية المقدمة للمرضى.

الدقهليه محافظة محافظ صدر المنصوره

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