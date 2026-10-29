القابضة للسياحة: لدينا 31 مشروعا استراتيجيا باستثمارات مليار دولار حتي 2030

عُقدت الجمعيات العمومية لعدد من الشركات التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق إحدى شركات قطاع الأعمال العام، وهي مصر للسياحة، والمعمورة للتعمير والتنمية السياحية، ومصر للصوت والضوء، لاعتماد نتائج أعمال العام المالي 2025/2026، برئاسة محمد ماجد المنشاوي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة - رئيس الجمعية العامة، وبحضور عمرو عطيه، العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة.

وأسفرت الاجتماعات عن اعتماد ميزانيات هذه الشركات، التي سجلت نتائج أعمالها معدلات نمو في الإيرادات وصافي الأرباح، بما يعكس كفاءة الأداء التشغيلي في المجالين السياحي والفندقي.

حققت شركة مصر للسياحة إجمالي إيرادات بلغ 2.3 مليار جنيه خلال العام المالي 2025/2026، بزيادة قدرها 19% مقارنة بالعام المالي السابق، فيما سجلت صافي ربح بلغ 426.4 مليون جنيه بنسبة نمو وصلت إلى 192%.



وتخدم الشركة، التي تأسست عام 1934، قطاعات النقل السياحي والسياحة الوافدة والسياحة الدينية والليموزين بأسطول يضم نحو 77 أتوبيسًا وسيارة، وتشمل أبرز مشروعاتها الحالية تحديث أسطول النقل واستغلال برج مصر للسياحة بالعباسية في نشاط إداري فندقي، فضلا عن مواصلة تطوير وتنويع خدماتها وبرامجها السياحية.

212 مليون جنيه أرباح المعمورة للتعمير

كما حققت شركة المعمورة للتعمير والتنمية السياحية، إجمالي إيرادات بلغ نحو 572 مليون جنيه عن العام المالي 2025/2026، بزيادة 21%، وصافي ربح بنحو 212 مليون جنيه بنسبة زيادة 38%. وتواصل الشركة تنفيذ مشروعاتها العقارية والسياحية في عدد من المدن منها الإسكندرية والعلمين الجديدة والسادات والسادس من أكتوبر، ومن بينها تطوير منطقة المعمورة الشاطئ، ومشروع كمبوند "راقية" بمنطقة الإبراهيمية بالإسكندرية، إلى جانب منطقة الخدمات بكمبوند "أبهي حياة" بالسادس من أكتوبر.

وسجلت شركة مصر للصوت والضوء، إجمالي إيرادات بلغ 221.2 مليون جنيه عن العام 2025/2026 بنسبة زيادة 34%، وصافي ربح 81.7 مليون جنيه بنسبة زيادة 46% مقارنة بالعام السابق. وتدير الشركة عروض الصوت والضوء في مواقع أثرية كبرى، وتتوسع في تقديم تجارب الواقع الافتراضي. وتشمل مشروعاتها تطوير عروض الصوت والضوء في عدد من المواقع الأثرية، ومنها عرض الأهرامات بالشراكة مع القطاع الخاص، وكذلك في معابد الكرنك وأبو سمبل وفيلة، فضلًا عن تطوير منطقة الخدمات بقلعة قايتباي بالإسكندرية، التي أطلقت الشركة بها مؤخرًا عرضًا للمرة الأولى باستخدام أحدث تقنيات الصوت والإضاءة. كما تواصل تنفيذ مشروعات الواقع الافتراضي في عدد من المواقع الأثرية والسياحية والتي بدأتها بمنطقة الأهرامات، ويجري التجهيز لها بمعبد الكرنك وكذلك بمطار القاهرة، على أن تمتد لاحقًا إلى مواقع أخرى.

وأكد محمد ماجد المنشاوي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق، أن النتائج التي أقرتها الجمعيات العمومية تأتي في إطار الجهود الجارية لتطوير أداء الشركات التابعة وحسن استغلال الأصول وتعزيز الحوكمة، مؤكدًا أن الشركة تؤدي دورها كذراع استثمارية وطنية داعمة للقطاع السياحي والفندقي، وفق رؤية ترتكز على تعظيم قيمة الأصول التاريخية والمعاصرة وتحقيق الاستدامة المالية.

الخطة الاستثمارية

وأوضح "المنشاوي" أن الشركة القابضة تمضي في تنفيذ خطة استثمارية طموحة حتى عام 2030، تتوسع من خلالها في الشراكات مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي، بما يعزز تنافسية المجموعة ويرفع الطاقات الفندقية ويضمن استدامة النمو، مشيرا إلى أن الشركة تعمل على تنويع محفظتها الاستثمارية في المجال السياحي والفندقي والنشاط العقاري والأوراق المالية، بما يتسق مع توجه الدولة نحو تعزيز استثمار مقوماتها السياحية الاستثنائية والارتقاء بكفاءة أصولها الاقتصادية.

من جانبه، أكد عمرو عطيه، العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة، أن الخطة الاستثمارية للشركة تضم نحو 31 مشروعًا استراتيجيًا بإجمالي استثمارات يقترب من مليار دولار، وتستهدف تطوير مشروعات سياحية وفندقية وخدمية متنوعة، وأضاف أن الشركة تعمل على الاستغلال الأمثل للأصول والموارد المتاحة لدى الشركة القابضة وشركاتها التابعة، وتعظيم العائد منها من خلال شراكات استثمارية متوازنة تحقق مصلحة جميع الأطراف.

وأضاف "عطيه" أن الشركة تعمل كذلك على تطوير نماذج الأعمال وتعزيز التحول الرقمي عبر أنظمة الإدارة الحديثة ومنصات الحجز المركزي والبرامج السياحية المتكاملة التي تربط المقاصد الثقافية بالشاطئية، لافتًا إلى استمرار تنفيذ برامج الاستدامة البيئية وترشيد استهلاك الطاقة والمياه داخل المنشآت، دعمًا للتحول نحو الفنادق الخضراء ورفع القدرة التنافسية للمنتج السياحي المصري.

وتأتي هذه النتائج في ضوء استراتيجية الشركة القابضة للسياحة والفنادق (HOTAC) لتعظيم العائد من أصولها، وبشراكات متنامية مع القطاع الخاص، حيث تواصل القابضة ترسيخ دورها كذراع استثمارية وطنية، تدعم الطاقات الفندقية، وتفتح آفاقًا أرحب لنمو مستدام يعزز مكانة مصر على خريطة السياحة العالمية.