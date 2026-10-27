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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

محمد فريد: السياحة ضمن القطاعات المستهدفة باستراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر

الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية خلال الاجتماع
الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية خلال الاجتماع
علياء فوزى

التقى الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عبد الله بن حمد بن عبد الله العطية، وزير البلدية القطري ورئيس مجلس إدارة شركة الديار القطرية للاستثمار العقاري، بحضور السفير وليد فهمي الفقي، سفير جمهورية مصر العربية لدى دولة قطر، والدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والشيخ حمد بن طلال آل ثاني، الرئيس التنفيذي للشركة، وذلك لبحث فرص التوسع في استثمارات الشركة بمصر.

جاء اللقاء على هامش مشاركة الوزير في فعاليات منتدى الاستثمار العالمي المقام في العاصمة القطرية.

وأشاد الوزير باستثمارات شركة الديار القطرية في مصر ودورها في قطاعي التطوير العقاري والسياحة، مؤكدًا حرص الوزارة على تقديم التيسيرات اللازمة لدعم توسعات الشركة وتشجيعها على ضخ استثمارات جديدة.

وأكد الدكتور محمد فريد أن قطاع السياحة يأتي ضمن القطاعات المستهدفة في استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر، إذ يوفر فرص واعدة للنمو وجذب الاستثمارات، مشيرًا إلى أن زيادة الاستثمارات والتوسع في إنشاء الغرف الفندقية يمثلان أولوية لزيادة الطاقة الاستيعابية للقطاع السياحي.

واستعرض اللقاء الموقف التنفيذي لمشروعات الشركة في مصر ومعدلات الإنجاز بها، إلى جانب خططها المستقبلية للتوسع في مشروعات جديدة.

مزايا الأنظمة الاستثمارية المختلفة في مصر

كما بحث الجانبان الحوافز والمزايا التي توفرها الأنظمة الاستثمارية المختلفة في مصر، وفي مقدمتها نظام المناطق الاستثمارية والرخصة الذهبية «الموافقة الواحدة»، ودورهما في تبسيط إجراءات التراخيص والموافقات اللازمة لتنفيذ المشروعات، وتسريع بدء تنفيذ الاستثمارات الجديدة.

وتناول اللقاء فرص إقامة مناطق استثمارية، والاستفادة من خبرات الشركة في تطوير وإدارة المشروعات المتكاملة، بما يتيح مجالات جديدة للتعاون الاستثماري ويدعم جذب المزيد من الاستثمارات إلى السوق المصرية.

وزير الاستثمار الديار القطرية مصر قطر منتدى الاستثمار العالمي قطاع السياحة

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