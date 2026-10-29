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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

موعد مباراة الهلال والفتح في دوري روشن والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

الهلال السعودي
الهلال السعودي
حمزة شعيب

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال نظيره الفتح، مساء السبت 31 أكتوبر 2026، على ملعب «المملكة أرينا» بالعاصمة الرياض، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين لموسم 2026-2027، في مواجهة يسعى خلالها الفريقان إلى تحقيق نتيجة إيجابية.

ويدخل الهلال اللقاء بهدف استعادة نغمة الانتصارات وتعويض خسارته الأخيرة بنتيجة 1-3، مستفيدًا من عاملي الأرض والجمهور، في ظل سعيه إلى تعزيز موقعه في جدول الترتيب ومواصلة المنافسة على لقب الدوري.

ويعتمد الجهاز الفني للهلال، بقيادة الإيطالي سيموني إنزاجي، على مجموعة من العناصر المحلية والأجنبية، مع التركيز على السيطرة على وسط الملعب وتفعيل الأطراف هجوميًا. ويبرز في صفوف الفريق تيو هيرنانديز ومحمد كنو وصهيب بوابري، إلى جانب التحركات الهجومية لسالم الدوسري وميتي، في محاولة لاختراق دفاعات الفتح والوصول إلى مرماه.

الفتح يبحث عن نتيجة إيجابية

في المقابل، يدخل الفتح المواجهة بطموح تجاوز خسارته الأخيرة بنتيجة 1-3، والخروج بنتيجة إيجابية أمام الهلال في الرياض.

ويعول الفريق، بقيادة مدربه المغربي جمال سلامي، على قدرات قائده مراد باتنا في صناعة الفرص وبناء الهجمات، إلى جانب سرعة لوكاس هاراسلين والمهاجم كانغا، من أجل استغلال المساحات في دفاع الهلال وتهديد مرمى الحارس محمد العويس.

ومن المنتظر أن تشهد المباراة صراعًا تكتيكيًا بين الفريقين، في ظل رغبة الهلال في فرض أسلوبه والاستحواذ على الكرة، مقابل محاولات الفتح للحد من خطورة أصحاب الأرض واستغلال الفرص المتاحة خلال اللقاء.

موعد مباراة الهلال والفتح

تقام مباراة الهلال والفتح يوم السبت 31 أكتوبر 2026، على ملعب «المملكة أرينا» في العاصمة الرياض، وتنطلق صافرة البداية في المواعيد التالية:

  • بتوقيت السعودية: الساعة 9:00 مساءً.
  • بتوقيت مصر: الساعة 8:00 مساءً.
  • بتوقيت الإمارات: الساعة 10:00 مساءً.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والفتح

من المقرر، وفقًا للمعلومات الواردة في تفاصيل المباراة، نقل منافسات دوري روشن السعودي عبر شبكة قنوات «ثمانية» الرياضية، إلى جانب تطبيق ثمانية الذي يتيح متابعة المباريات عبر الإنترنت.

التشكيل المتوقع للهلال أمام الفتح

من المتوقع أن يعتمد الهلال على طريقة لعب 3-5-2، بتشكيل يضم:

  • حراسة المرمى: محمد العويس.
  • خط الدفاع: متعب الحربي، يوسف أكتشيشيك، علي لاجامي.
  • خط الوسط: تيو هيرنانديز، محمد كنو، الهوساوي، صهيب بوابري، دحل.
  • خط الهجوم: سالم الدوسري، ميتي.

التشكيل المتوقع للفتح أمام الهلال

في المقابل، يُتوقع أن يخوض الفتح المباراة بطريقة 5-4-1، على النحو التالي:

  • حراسة المرمى: إيفور سيمبر.
  • خط الدفاع: الخيبري، ميهاي ليكساندرو، مروان سعدان، بواتينج، الخيبري.
  • خط الوسط: مراد باتنا، زايادو يوسف، علي الحسن، لوكاس هاراسلين.
  • خط الهجوم: كانغا.

وتظل هذه التشكيلات متوقعة، في انتظار الإعلان الرسمي عن اختيارات المدربين قبل انطلاق المباراة.

تاريخ مواجهات الهلال والفتح

تحمل المواجهات السابقة بين الهلال والفتح في دوري روشن السعودي أفضلية تاريخية للهلال، وفقًا للمعلومات الواردة في التقرير، إلا أن لقاءات الفريقين شهدت مستويات تنافسية متفاوتة وأهدافًا عديدة، ما يمنح المواجهة المقبلة أهمية إضافية لدى جماهير الناديين.

وتتجه الأنظار إلى ملعب «المملكة أرينا» لمتابعة المباراة، التي يسعى الهلال من خلالها إلى العودة للانتصارات، بينما يأمل الفتح في تحقيق نتيجة إيجابية أمام أحد أبرز منافسيه في المسابقة.

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