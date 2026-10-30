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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الدقهلية يتابع انتظام سير العمل بمخبز المحافظة الكبير بالمنصورة

جوله لمحافظ الدقهلية
جوله لمحافظ الدقهلية
همت الحسينى

تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، انتظام سير العمل بمخبز المحافظة الكبير الكائن بجوار سوق الجملة بشارع عبد السلام عارف بمدينة المنصورة، والتأكد من انتظام الخدمة وتوفير الخبز للمواطنين، وذلك في إطار جهود المحافظة لتعزيز منظومة الخبز المدعم وتوفير احتياجات المواطنين بصورة منتظمة وعادلة.

وشدد محافظ الدقهلية على منع صرف حصة الخبز لأكثر من بطاقة تموينية واحدة للمواطن الواحد، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي مخالفات، لضمان وصول الدعم لمستحقيه وتحقيق مبدأ العدالة والشفافية في التوزيع وحصول أكبر عدد من المواطنين على حصة الخبز المدعم.

وأكد المحافظ أن مخبز المحافظة الكبير يسهم بشكل كبير في تحسين مستوى الخدمات التموينية المقدمة للمواطنين، وجاري تعميم التجربة على مراكز ومدن المحافظة، مؤكداً على الأستاذ علي حسن وكيل وزارة التموين، استمرار المتابعة الميدانية لضمان تقديم خدمة تليق بأبناء الدقهلية.

ووجه اللواء عمرو عبد الرحمن المشرف العام على تشغيل المخابز، بالتنسيق مع  محمد أمين رئيس حي غرب المنصورة، بالمتابعة المستمرة لسير العمل داخل المخبز، والتأكد من الالتزام بالضوابط التموينية، وجودة الرغيف، وحسن معاملة المواطنين.

وأوضح محافظ الدقهلية أن المخبز الكبير "المدعم" يعمل يوميًا اعتبارًا من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الانتهاء من حصة الدقيق المقررة، بما يسهم في تخفيف الضغط على المخابز الأخرى وتلبية احتياجات المواطنين، كما يتم توزيع حصة من الخبز المدعم للمعارض الدائمة بحي شرق وغرب المنصورة لتباع للمواطنين بالبطاقة التموينية.

الدقهليه محافظة تموين مخبز

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