الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة بين شخصين بالدقهلية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضررت خلاله القائمة على النشر من أحد الأشخاص لقيامه بالتعدى بالضرب على زوجها زاعمةً قيامه بتعاطى وترويج المواد المخدرة بالدقهلية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 18 / الجارى تبلغ لمركز شرطة السنبلاوين بحدوث مشاجرة بدائرة القسم بين طرف أول : (زوج الشاكية "مصاب بكدمة بالوجه")، طرف ثان: (عم الشاكية "له معلومات جنائية") مقيمان بدائرة المركز لخلافات عائلية فيما بينهما ، قاما على أثرها بالتعدى على بعضهما بالسب والضرب مما أدى لحدوث إصابة الأول .. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وبعرضهما على النيابة العامة أبديا رغبتهما فى التصالح .. وبمواجهة القائمة على النشر (ربة منزل – مقيمة بدائرة المركز) أقرت بادعائها للنيل من المشكو فى حقه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.