وزير الزراعة يوجه بصرف 25 ألف جنيه للمهندس المعتد.ى عليه في سوهاج

قرر علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، صرف مبلغ 25 ألف جنيه دعمًا للمهندس طلعت شوقي بشير، مسؤول حماية الأراضي بالإدارة الزراعية بمركز سوهاج.

وذلك بعد تعرضه لاعتداء أثناء تأدية عمله في تنفيذ قرار إزالة تعديات على الأراضي الزراعية بقرية ونينة الشرقية، وذلك في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك.

محافظة سوهاج

وشهدت الواقعة اهتمامًا رسميًا واسعًا، حيث حرص الوزير على الاطمئنان على الحالة الصحية للمهندس المعتدى عليه، برفقة اللواء عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، والدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، والدكتور عبد الباسط دياب، وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة.

وأعرب الوزير خلال زيارته للمصاب عن أسفه الشديد لما تعرض له المهندس طلعت بشير، مؤكدًا أن الدولة لن تتهاون مع أي تعدٍ على موظفيها أثناء أداء واجبهم الوطني، خصوصًا من يعملون في حماية الرقعة الزراعية التي تُعد من أهم الثروات القومية التي يجب الحفاظ عليها.

كما أكد وزير الزراعة دعمه الكامل لجميع العاملين في قطاع حماية الأراضي، مشيدًا بالدور الهام الذي يقوم به المهندس بشير وزملاؤه في تنفيذ قرارات الإزالة ومواجهة التعديات بكل حسم وقوة، حفاظًا على حقوق الدولة والأجيال القادمة.

وشدد على ضرورة تطبيق القانون على المخالفين، مؤكدًا أن حماية الموظفين أثناء تنفيذ قرارات الإزالة أولوية لا تقبل التهاون. وأشار إلى أن الوزارة ستواصل جهودها في مواجهة التعديات بكافة صورها، بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والأمنية في المحافظات.