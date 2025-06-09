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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الزراعة: يوجد تعاون جاد ومثمر مع محافظة سوهاج لتعزيز التنمية الزراعية

وزير الزراعة ومحافظ سوهاج
وزير الزراعة ومحافظ سوهاج
شيماء مجدي


وزير الزراعة يبحث مع محافظ سوهاج سبل تعزيز التنمية الزراعية ودعم المزارعين بالمحافظة.

بحث  علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء عبدالفتاح سراج، محافظ سوهاج، جهود وأنشطة القطاع الزراعي بالمحافظة، وسبل دعم مزارعي المحافظة، وتحقيق التنمية الزراعية بها، وذلك في مستهل الزيارة التي يقوم بها وزير الزراعة للمحافظة، ووفد من قيادات الوزارة.

وناقش اللقاء جهود التصدي للتعديات على الأراضي الزراعية، ودور الجمعيات الزراعية بالمحافظة، وتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي بها لدعم الفلاح، فضلًا عن تكثيف جهود الإرشاد الزراعي وتوعية المزارعين، وصقل وتنمية مهارات المهندسين الزراعيين، لنشر الممارسات الزراعية الحديثة والجيدة، والتكنولوجيات المتطورة في الزراعة.

وتناول اللقاء أيضًا بحث عدد من المحاور الهامة المتعلقة بتطوير وتنمية القطاع الزراعي بمحافظة سوهاج، وسبل تعزيز الإنتاجية الزراعية، ودعم المزارعين، وتحسين مستوى معيشتهم.

وأشار وزير الزراعة إلى أن هناك تعاونًا مثمرًا وجادًا بين وزارة الزراعة ومحافظة سوهاج، وتنسيقًا مشتركًا في عدد من المجالات المرتبطة بالقطاع الزراعي، لافتًا إلى أن محافظة سوهاج تعد واحدة من المحافظات الزراعية الواعدة.

وأكد فاروق حرص الوزارة على تقديم كافة أوجه الدعم لتنمية المشروعات الزراعية، بما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي والتنمية الزراعية، فضلًا عن التركيز على مشروعات التنمية الريفية، ودعم المرأة الريفية وتنمية مهاراتها، وذلك في إطار مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لتنمية الريف المصري، وتحسين مستوى معيشة أبنائه.

ومن جانبه، رحب اللواء عبدالفتاح سراج، محافظ سوهاج، بوزير الزراعة والوفد المرافق له، مؤكدًا على التعاون والتنسيق المشترك في العديد من الموضوعات المرتبطة بتحقيق التنمية الزراعية ودعم مزارعي المحافظة.

الزراعة وزير الزراعة تعزيز التنمية الزراعية سوهاج

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