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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

إصابة طفلة في حادث تصادم بطريق سوهاج الجديدة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
سوهاج _ أنغام الجنايني

شهد طريق مدينة سوهاج الجديدة، بدائرة مركز سوهاج، حادث تصادم، أسفر عن إصابة طفلة تبلغ من العمر 5 سنوات، بجروح قطعية في الوجه، أثناء لهوها أمام منزلها.

تفاصيل الواقعة

تعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء صبري صالح عزب، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة سوهاج، يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم بطريق مدينة سوهاج الجديدة، ووجود مصابة.

وبالانتقال والفحص، تبين أنه أثناء قيادة المدعو "راشد م.م.ر"، 48 عامًا، صاحب ورشة ألمنيوم، ويقيم بمركز المنشأة، سيارة ملاكي، اختلت عجلة القيادة بيده، ما أدى إلى اصطدامه بالطفلة "رضا م.ص.م.س"، 5 سنوات، والمقيمة بدائرة المركز.

وذلك أثناء لهوها أمام منزل أسرتها، مما أسفر عن إصابتها بجرح قطعي في الوجه، وتم نقلها على الفور إلى مستشفى سوهاج الجامعي الجديد لتلقي العلاج اللازم.

وتم ضبط السيارة وقائدها، وبسؤاله قرر بمضمون ما سبق، وأكد أنه فوجئ بظهور الطفلة أمامه بشكل مفاجئ، ولم يتمكن من تفاديها، مما أدى إلى وقوع الحادث عن طريق الخطأ، دون وجود نية جنائية.

كما أكد والد الطفلة، 45 عامًا، عامل، ومقيم بذات الناحية، مضمون أقوال السائق، ونفى وجود شبهة جنائية في الحادث.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.

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