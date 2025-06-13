انقلاب سيارة محملة بقش الارز بعد تصادم مع ملاكي علي الإقليمي بالمنوفية| صور

شهد الطريق الإقليمي في نطاق مركز الباجور في محافظة المنوفية انقلاب سيارة نقل محملة بقش الارز عقب اصطدامها بسيارة ملاكي.

تلقي اللواء محمود الكموني مدير أمن المنوفية إخطارا من مركز شرطة الباجور بانقلاب سيارة نقل محملة بقش الارز علي الطريق الإقليمي أعلي كوبري العطف.

بالانتقال لقيادات الشرطة ومركز الباجور تابع محمد عزت نائب رئيس المركز لشؤن القرى، الحادث علي الطريق الإقليمي أعلي كوبري العطف، كما تم تواجد الإسعاف وقوات الأمن وجارى العمل على رفع آثار الحادث.



وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق