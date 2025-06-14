المنوفية تستعد لاستقبال امتحانات الثانوية العامة.. صور

أعلنت مديرية التربية والتعليم في محافظة المنوفية عن إنهاء الاستعدادت لاستقبال امتحانات الثانوية العامة والتي ستنطلق غدا في كافة مدن ومراكز المحافظة.

تأتي هذه الاستعدادات في إطار حرص مديرية التربية والتعليم بالمنوفية على توفير بيئة آمنة ومناسبة للطلاب لأداء امتحاناتهم، وضمان سير العملية الامتحانية بسلاسة وانتظام.

وعقد الدكتور محمد صلاح، وكيل وزارة التربية والتعليم، اجتماعاً موسعاً بحضور ثريا منصور، مدير عام التعليم العام ورئيس مركز توزيع الأسئلة، مع مندوبي توزيع الأسئلة والإجابة وأعضاء لجان التسليم والتسلم.

وخلال الاجتماع، شدد الدكتور صلاح على أهمية الالتزام التام بالتعليمات والإجراءات الأمنية والتنظيمية لضمان وصول أوراق الأسئلة والإجابات إلى لجان الامتحانات في الوقت المحدد، والحفاظ على سريتها وسلامتها. كما وجه بضرورة التنسيق الكامل بين جميع الجهات المعنية، وتذليل أي عقبات قد تعترض سير العملية الامتحانية.

من جانبها، أكدت ثريا منصور على أهمية الدور المحوري الذي يقوم به أعضاء لجان التسليم والتسلم، مشيرة إلى أن الالتزام والدقة في تنفيذ المهام يعكسان صورة إيجابية عن المنظومة التعليمية. كما استعرضت خلال اللقاء التعليمات العامة الخاصة بتوزيع الأسئلة والإجابة، وضوابط العمل داخل مركز التوزيع، مؤكدة أن العمل بروح الفريق هو الأساس في إنجاح المهام المكلفة.

ويأتي هذا اللقاء في إطار حرص وزارة التربية والتعليم على توفير بيئة امتحانية آمنة ومنظمة، تضمن تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص لجميع الطلاب.