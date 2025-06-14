محافظ المنوفية يسلم 80 جهاز عروسة لـ اليتيمات المقبلات على الزواج

سلم اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية 80 جهاز عروسة للفتيات اليتيمات المقبلات على الزواج بالتعاون مع مجموعة العربي برئاسة المهندس إبراهيم العربي رئيس مجلس الإدارة .

يأتي ذلك تزامنا مع احتفالات المحافظة بعيدها القومي، ووسط أجواء من البهجة والسرور وزغاريد الفرحة

جاء ذلك بحضور اللواء عبد الله الديب السكرتير العام ، المحاسب خالد النمر السكرتير العام المساعد ، الدكتور صبحي شرف نائب رئيس جامعة المنوفية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، الدكتور ناصر عبد البارئ نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، الدكتور إسماعيل داود المدير التنفيذي لمؤسسة العربي لتنمية المجتمع ، العميد محمد جعفر المستشار العسكري ، مديري مديريات الصحة والعمل والتموين والتضامن الإجتماعي ووكيل مديرية أوقاف المنوفية ، رئيس حي شرق شبين الكوم .

حيث قدم محافظ المنوفية خالص تهانيه القلبية للفتيات المقبلات على الزواج وأسرهن ، متمنياً لهن حياة زوجية سعيدة ، وقام المحافظ بتسليم مساعدات مالية وبونات مواد غذائية بالمجان لتلك الفتيات للمساهمة في تغطية تكاليف الزواج و تحسين مستوى الحياة المعيشية وضمان توفير حياة كريمة لهم ، موجهاً مديري المديريات بالتواصل المباشر مع جميع الحالات وفحص حالتهم للوقوف علي مطالبهم وتسهيل الإجراءات اللازمة لهم كل فيما يخصه ، مشيرا أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة في تعاون مستمر ودائم مع منظمات المجتمع المدني لتقديم كافة أوجه الدعم للحالات الإنسانية والأولي بالرعاية لتحسين مستوى معيشتهم .

ومن جانبها أوضحت صباح العربي نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة العربي لتنمية المجتمع أنه تم اختيار تلك الفتيات ممن انطبقت عليهن الشروط من مختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة ووفقا لكشوف الاستحقاق بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة ، موضحاً أنه تم منح الفتيات المستحقات عدد من الأجهزة الكهربائية عبارة عن (ثلاجات، غسالات ،خلاطات، مراوح ) في خطوة تستهدف تخفيف العبء عن كاهل الأسر البسيطة ومساعدتهم على بدء حياة كريمة ومستقرة .

وأكد محافظ المنوفية على استمرار جهود المحافظة في دعم الفئات الأكثر احتياجاً ، مقدماً شكره وتقديره لمجموعة العربي لتنمية المجتمع لما تقوم به من دور حيوى وفعال في خدمة المجتمع من خلال تقديم مساعدات مادية ومساهمات متنوعة في مختلف المجالات ،والتي تعد نموذجاً رائداً في التكامل بين القطاع الخاص والدولة لتحقيق التنمية المستدامة ، مثمناً دورها الرائد في العمل الخيرى وما تقوم به من إقامة مشروعات خدمية تخدم المواطنين الأكثر إحتياجاً من أبناء المحافظة.

ومن جانبهن أعربت الفتيات وأسرهن عن سعادتهن بتلك اللمسة الإنسانية مقدمين الشكر للمحافظ ومجموعة العربي على وقوفهم بجانبهن ومساعدتهن على تيسير أمور زواجهن وتخفيف الأعباء المالية عليهن .