محافظ المنوفية يسلم مساعدات ولحوم وكراسي متحركة لــ 150حالة إنسانية

نظمت اليوم ، محافظة المنوفية احتفالية كبرى تحت رعاية وبحضور اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية لتقديم مساعدات مالية وعينية من لحوم ومواد غذائية لــ 150حالة إنسانية من الأسر الأولى بالرعاية وكذا تسليم كراسي متحركة لذوي الهمم بقيمة إجمالية تزيد عن مليون جنيه

يأتي هذا إستمراراً لسلسلة لقاءات "رد الجميل" والتي انتهجها المحافظ منذ قدومه سعياً منه لتلبية ورسم البسمة على وجوههم ، جاء ذلك بحضور اللواء عبد الله الديب السكرتير العام ، المحاسب خالد النمر السكرتير العام المساعد ، الدكتور صبحي شرف نائب رئيس جامعة المنوفية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، الدكتور ناصر عبد البارئ نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، العميد محمد جعفر المستشار العسكري ، مديري مديريات الصحة والعمل والتموين والتضامن الإجتماعي ووكيل مديرية أوقاف المنوفية ، رئيس حي شرق شبين الكوم .

في بداية اللقاء قدم محافظ المنوفية خالص تهانيه القلبية لجموع المواطنين بمناسبة العيد القومي للمحافظة ، مؤكداً على استكمال مسيرة التنمية الشاملة لأهالي وشعب المنوفية في ظل القيادة الرشيدة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، معرباً عن سعادته بتلك اللقاءات ومشيراً أن مكتبه مفتوح دائماً لكافة فئات المجتمع ولاسيما الأسر الأولي بالرعاية وذوي الهمم وأنه لا يدخر جهداً في تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الشاملة لأهالي المحافظة ، موجهاً مديري المديريات بالتواصل المباشر مع جميع الحالات وفحص حالتهم للوقوف علي مطالبهم وتسهيل الإجراءات اللازمة لهم كل فيما يخصه .

ووسط فرحة وزغاريد الأهالي ، أجرى محافظ المنوفية حواراً مفتوحاً مع الحالات الإنسانية للتعرف على متطلباتهم وظروفهم المعيشية والاجتماعية ، وقام بتوزيع بونات مواد غذائية بالمجان وكلف مديري المديريات الخدمية بفحص عدد من طلبات الحالات وإتخاذ إجراءات فورية وعاجلة حيالها ، وفي لفتة إنسانية واستجابة فورية لأحد الحالات أمر المحافظ بتوفير أجهزة كهربائية ( غسالة و بوتاجاز ) دعماً له ، مؤكداً علي إستمراره في مد يد العون للحالات المستحقة وبذل كافة الجهود الممكنة من أجل تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهلم .

فيما تضمن اللقاء ، تفقد محافظ المنوفية عيادة طبية متنقلة متعددة التخصصات لتقديم كافة الخدمات العلاجية وتوقيع الكشف الطبي بالمجان علي الأسر الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا من أبناء المحافظة ، كما تم تسليم أجهزة كهربائية ومساعدات مالية لعدد من العرائس الأكثر إحتياجاً والمقبلات علي الزواج للمساهمة في تغطية تكاليف الزواج وتحسين مستوى الحياة المعيشية وضمان توفير حياة كريمة لهم .

وفى نهاية اللقاء ، أعرب الأهالي عن سعادتهم البالغة بحرص محافظ المنوفية على دعمه الكامل ورعايته الشاملة لمطالبهم واحتياجاتهم والاستجابة الفورية لتلبيتها ، فضلاً عن التواصل المباشر مع جموع المواطنين لبحث شكواهم ووضع الحلول الفورية لها .