محافظ المنوفية يتفقد أعمال التطوير ونسب الإنجاز بمدخل شبين الكوم الجديد

تفقد اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية أعمال تطوير وتجميل مدخل شبين الكوم الجديد أعلي تغطية مصرف المصيلحة - الراهب - ميت خاقان بحي شرق شبين الكوم بإستثمارات بلغت 60 مليون جنيه ، كشريان تنموي يساهم في تخفيف الاختناقات وتحقيق السيولة المرورية بمدخل العاصمة تمهيداً لإفتتاحه ضمن إحتفالات المحافظة بعيدها القومي.

رافقه العميد محمد جعفر المستشار العسكري ، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم.



وتابع المحافظ نسب إنجاز الأعمال حيث تم الإنتهاء من أعمال الرصف بالاتجاهين وجاري الإنتهاء من تنفيذ أعمال الجزيرة الوسطي والتي تضم تركيب البلدورات وبلاط الإنترلوك وأعمدة الإنارة الديكورية وزراعة الأشجار وأحواض الزهور وبرجولات خشبية لخلق متنفس جمالي للأهالي والارتقاء بالمظهر العام ، ووجه المحافظ بتكثيف الجهود للإنتهاء من المشروع في أسرع وقت مع مراعاة كافة المواصفات الفنية المقررة ومعايير الجودة للارتقاء بمستوي الخدمات .



وأشار محافظ المنوفية أن المحور الجديد سيعد نقلة تنموية علي أرض المحافظة يربط المدخل الرئيسي الشرقي بشبكة الطرق الداخلية بحي شرق شبين الكوم ، مؤكداً أننا مستمرون في تبني خطط بناءة لإقامة العديد من المحاور المرورية الأخري ورصف الطرق الرئيسية والداخلية بأرجاء المحافظة وذلك بالتوازي مع تنفيذ العديد من المشروعات الخدمية والتنموية بمختلف القطاعات بنطاق المحافظة .